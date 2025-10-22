Заявления Лаврова подчёркивают решимость Кремля достичь своих первоначальных военных целей.

Последние заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о войне в Украине посылают четкий сигнал о планах России в войне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Так, Лавров вновь заявил, что Россия не желает соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, которое не приведет к полной капитуляции Украины. По его словам, Россия не изменила своей позиции с саммита на Аляске в августе 2025 года и ей нужно не краткосрочное прекращение огня, которое "никуда не ведет", а "долгосрочный стабильный мир".

При этом Лавров сказал, что прекращение огня не устранит "коренные причины" конфликта, в числе которых, по его словам, расширение НАТО на восток и предполагаемая дискриминация Украиной русскоязычного населения.

Видео дня

Аналитики ISW указывают, что эти заявления Лаврова подчёркивают решимость Кремля достичь своих первоначальных военных целей, несмотря на требования США о немедленном прекращении конфликта.

Глава России Владимир Путин и высокопоставленные представители Кремля неоднократно заявляли, что Россия не согласится на прекращение огня до тех пор, пока Украина и Запад не выполнят требования России о нейтралитете Украины, отстранении законного правительства Украины, формировании пророссийского правительства и изменении политики открытых дверей НАТО.

"Заявления Лаврова являются продолжением попыток Кремля дать понять президенту США Дональду Трампу, что требования о немедленном прекращении войны несовместимы с военными целями России", - говорится в отчете.

Переговоры России и США

Как сообщалось, ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио "пока отложена". Рубио и Лавров должны были провести переговоры, чтобы подготовить саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Позже Трамп заявил, что не хочет проводить с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезную встречу.

Вас также могут заинтересовать новости: