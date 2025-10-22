Если стоимость злаковой культуры не изменится, украинские аграрии могут отказаться ее выращивать в дальнейшем.

Цены на гречку в Украине будут постепенно расти, иначе аграриям станет невыгодно ее выращивание и посевы под этой культурой уменьшатся. А уже это приведет к резкому подорожанию крупы.

Об этом УНИАН сообщила руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Она прогнозирует рост цен на гречку до 10% в ближайшее время.

"Уже сейчас можно фиксировать рост цены на гречку, и она находится на уровне 40 гривень за килограмм. Возможно еще незначительное повышение в размере 7-10%. Однако такой рост будет иметь и положительный эффект, потому что аграрии, получая справедливую цену, в следующем году сохранят или увеличат посевные площади под культурой", - говорит специалист.

Сохранение площадей посева гречихи обеспечит достаточное предложение на рынке и удерживает цены от существенного роста в следующем году. При условии же сокращения посевных площадей непременно произойдет уменьшение предложения, что толкнет вверх цены. Украинцы уже неоднократно сталкивались с дефицитом гречки по подобным причинам.

Литвин уверяет, что в этом сезоне крупы хватит всем, несмотря на уменьшение урожайности и посевных площадей.

"По предварительным оценкам, в 2025 году удастся собрать 96 тысяч тонн гречки, что составляет 85% валового сбора предыдущего года. Несмотря на ощутимое сокращение, этого объема хватит, чтобы удовлетворить внутреннюю потребность в этом продукте", - отмечает аналитик.

Урожай в Украине - последние новости

В Украине из-за плохих погодных условий уменьшается урожай не только гречки, но и других культур. Так, в этом году урожай подсолнечника сократился на 20% по сравнению с прошлым сезоном и стал самым низким за 8 лет. Это зеркально сказалось и на экспорте подсолнечного масла.

Нынешняя погода сильно задерживает уборку урожая кукурузы. Из-за задержки кампании Украина начала терять свой основной рынок сбыта культуры - ЕС. Несмотря на рост урожайности кукурузы с одного гектара на 20%, доля Украины в импорте этой продукции в Евросоюз упала втрое.

