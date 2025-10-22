Она написала, что с детьми пряталась в ванной во время атаки россиян.

В Киеве осколок "Шахеда" попал в дом бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а ныне посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Об этом она сообщила в соцсети, обнародовав фото нанесенного разрушения в многоэтажке. "Этой ночью в наш дом на Русановке попал осколок шахеда. К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал", - отметила Стефанишина.

Она написала, что с детьми пряталась в ванной во время атаки россиян, было очень громко. И уже под утро они увидели фото разрушений.

Видео дня

"Дети испугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказывала в Интернете что-то хорошее. Это мой метод справляться со стрессом. На этот раз это новая книга Халеда Госсейни. Уже получила номер ТТН, что книга едет ко мне", - добавила Стефанишина.

По ее словам, в доме, несмотря на попадание, есть вода и свет.

Удар по Украине

Как сообщал УНИАН, оккупанты этой ночью провели очередной массированный обстрел Украины. В том числе нанесли комбинированный удар по Киеву, в результате чего два человека погибли, еще более 20 получили ранения. Последствия атаки зафиксированы по меньшей мере в 4-х районах города.

Также в результате удара разрушения и раненые есть в ряде областей.

Вас также могут заинтересовать новости: