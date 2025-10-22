Грэм отметил, что ценит усилия Трампа по окончанию войны, но для достижения успеха не хватает желания Кремля.

Пришло время российскому диктатору Владимиру Путину почувствовать все более высокую цену своего желания продолжать войну против Украины.

Об этом американский сенатор Линдси Грэм написал в соцсети Х. Он отметил, что ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды положить конец войне РФ против Украины. Но, как отметил сенатор, для этого нужно согласие обеих сторон.

"Украина согласилась на предложение Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, судя по всему, настаивает на продолжении кровопролития", - отметил американский политик.

Видео дня

Поэтому, как выразился Грэм, пришло время Путину почувствовать на себе "растущую цену за свое бесконечное желание продолжать этот конфликт".

Сенатор Линдси Грэм и война в Украине

В мае Грэм предупредил, что сенат готов ввести против РФ санкции, которые превратят ее в торговый остров. Он отмечал тогда, что вывод войск США из Афганистана навредил могуществу страны и вызвал агрессию во всем мире. Но, как тогда подчеркнул сенатор, это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны РФ против Украины.

А уже в конце лета Грэм предполагал, что война в Украине может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трехсторонняя встреча между Трампом, российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: