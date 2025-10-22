Пришло время российскому диктатору Владимиру Путину почувствовать все более высокую цену своего желания продолжать войну против Украины.
Об этом американский сенатор Линдси Грэм написал в соцсети Х. Он отметил, что ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды положить конец войне РФ против Украины. Но, как отметил сенатор, для этого нужно согласие обеих сторон.
"Украина согласилась на предложение Трампа о прекращении огня. Между тем Россия, судя по всему, настаивает на продолжении кровопролития", - отметил американский политик.
Поэтому, как выразился Грэм, пришло время Путину почувствовать на себе "растущую цену за свое бесконечное желание продолжать этот конфликт".
Сенатор Линдси Грэм и война в Украине
В мае Грэм предупредил, что сенат готов ввести против РФ санкции, которые превратят ее в торговый остров. Он отмечал тогда, что вывод войск США из Афганистана навредил могуществу страны и вызвал агрессию во всем мире. Но, как тогда подчеркнул сенатор, это можно изменить, сохранив решительное лидерство в вопросе прекращения войны РФ против Украины.
А уже в конце лета Грэм предполагал, что война в Украине может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трехсторонняя встреча между Трампом, российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.