Запланированный рост тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии может стать очередным ударом по промышленности, которая и без того находится в состоянии стагнации. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак, комментируя обнародованный проект тарифов компании.

По ее словам, в странах, которые переживают военные или кризисные периоды, государство наоборот поддерживает бизнес, помогая ему сохранить рабочие места и экспортный потенциал. В Украине же предприятия сталкиваются с противоположным: постоянным ростом тарифов и налоговой нагрузкой.

"Мы видим цепную реакцию, от повышения ставок земельного налога до роста тарифов Укрзализныци, а теперь и Укрэнерго. Это приводит к удорожанию всех производственных процессов, сокращению рабочих мест и риску потери стратегических отраслей, в частности горно-металлургического комплекса", - подчеркнула она.

По словам Оринчак, экспорт металлургической продукции уже упал на 70%, производство стали сократилось на 30%, а железорудного сырья - почти на 50%. В то же время добывающая промышленность впервые за годы независимости перестала быть одним из главных наполнителей госбюджета.

Отдельную критику у НАГПУ вызывает структура тарифа НЭК "Укрэнерго": Оринчак отметила, что фонд оплаты труда и социальных расходов предприятия вырос более чем на 20%, несмотря на предыдущее повышение в августе, а статья "другие операционные расходы" выросла почти на 2 млрд грн (плюс 41%). Плюс, еще 5 млрд грн заложено на корректировку расходов прошлых лет. Кроме того, в новый тариф включено 4 млрд грн на погашение долгов компании в 2025 году.

"Все это выглядит экономически неоправданным в период войны. Такие подходы ухудшают конкурентоспособность украинских производителей, срывают контракты и ставят под угрозу целые цепи производства", - отметила Оринчак.

Она призвала государство и регулятора отложить увеличение тарифа до завершения войны или хотя бы реструктуризировать долговые обязательства "Укрэнерго", чтобы избежать резкого финансового удара по предприятиям:

"Хотя бы на период военного положения можно было бы ограничиться выплатой процентов без погашения основной суммы кредитов", - уверена Оринчак.

Она подчеркнула, что без поддержки бизнеса невозможно говорить о сильном государстве: именно бизнес создает рабочие места, наполняет бюджет и финансирует образование и социальную сферу. "Государство без бизнеса это аморфное понятие. Если уничтожить производство, не будет и самого государства, которое мы пытаемся отстроить", - подытожила она.

Как известно, НЭК Укрэнерго обнародовало обновленные проекты тарифов на 2026 год. Они предусматривают, что тариф на передачу должен вырасти до 848,52 грн/МВт-ч (+24%), а тариф на диспетчеризацию - до 143,26 грн/МВт-ч (+45%). В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали воздержаться от повышения, и провести международный аудит Укрэнерго, ведь расчеты, которые она предоставила, содержат противоречия.