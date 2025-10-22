Она имела короткую прическу и носила очки.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве. На архивных кадрах будущую актрису почти невозможно узнать.

Ольга порадовала поклонников редкими кадрами из юных лет в своем блоге в Instagram. Фотографии были сделаны в 1970-х годах, когда Сумская вместе с семьей проживала в Запорожье.

"Мое счастливое детство, мое Запорожье! Хортица, где с родителями частенько варили уху из судаков, которых папа мастерски ловил на спиннинг... Так часто я вижу все это во сне", - поделилась актриса.

На некоторых кадрах Ольгу трудно узнать. В детстве она имела короткие темные волосы, а также носила большие очки для зрения. На фотографиях она позирует как сама, так и с родителями - Вячеславом и Анной Сумскими.

Актриса отметила, что школьные годы в Запорожье - это приятное воспоминание для нее. Она вспомнила, какой редкостью было увидеть снег зимой и добавила много кадров, которые были сделаны именно в зимний период.

"Обычно снег был редким счастьем, это я возле своего дома слепила собственноручно зайчика. Такое ностальжи, не передать словами", - написала она.

К слову, многие поклонники сравнили юную Сумскую с ее младшей дочерью Анной, ведь сейчас девушка носит похожие очки и имеет такой же цвет волос.

Ольга Сумская время от времени делится с поклонниками архивными снимками. Недавно она показала, как выглядела в 2000-х.

