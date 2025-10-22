Дмитрий рассекретил место, где они вместе провели время.

Жених-военный известной украинской телеведущей Леси Никитюк показал, как они вместе отдыхают.

Напомним, ранее звезда отмечала, что из-за службы возлюбленного они чаще поддерживают общение через видеосвязь, а вот видятся вживую очень редко. Однако на днях Дмитрию и Лесе удалось провести время только вдвоем. В частности, пара отдохнула в Буковеле. Соответствующим фото избранник Никитюк поделился в своем Instagram.

"Раньше с женой кайфовали в басиках в Буковеле. Сейчас на службе уже", - подписал фотографию Бабчук.

К слову, заметно, что кадр сделала сама Леся. Влюбленные вместе плавали в бассейне на фоне горного пейзажа.

Что известно об отношениях Леся Никитюк и Дмитрия Бабчука

Пара сообщила о своих отношениях год назад. В январе этого года военный сделал предложение телеведущей и Леся показала подписчикам кольцо на пальце. Однако когда они планируют сыграть свадьбу - пока неизвестно. А 15 июня у влюбленных родился первенец, имя которого пока держат в тайне.

Напомним, ранее Леся Никитюк растрогала новыми фото с 4-месячным сыном.

