На самом деле, Украина географически находится в трех часовых поясах.

Все украинцы, которые живут на территории своей страны, пользуются киевским временем - UTC+2. Оно принято в качестве официально для всего государства, но немногие люди знают, почему в Украине два часовых пояса и сколько их на самом деле.

Какие часовые пояса в Украине существуют и почему их три

Интересно, что 85% территории страны попадают в один часовой пояс - UTC+2, и именно он признан официальным в государстве. Тем не менее, если вы захотите узнать, какой часовой пояс в Украине относится к оставшимся 15%, то увидите, что часть Запорожской области, западнее 22°30′ восточной долготы, будет относится к другому часовому поясу - UTC+1. Часть Харьковской и Донецкой, которые восточнее 37°30′ восточной долготы, а также вся Луганская область попадают в UTC+3.

Это значит, что если бы всю страну не привели под единый формат UTC+2, то разница во времени была бы очевидной. К примеру, в тот момент, когда в Киеве или Полтаве летом на часах 12:00, то в Луганской области, а также части Харьковской и Донецкой, было бы 13:00, а в некоторых населенных пунктах Запорожской области - 11:00.

Важно понимать, что в Украине до сих пор действует перевод часов на зимнее время - зимой мы живем по UTC+2, а летом переводим стрелки на час вперед и оказываемся в часовом поясе UTC+3.

На необычный для украинцев обычай указала пользовательница социальной сети Threads под ником oe_svitlanka. Она написала, что родилась в Закарпатье и большинство людей там живет по "местному времени", из-за этого даже в ее работе возникают казусы.

"Может быть, многие будут удивлены, но в Украине, а именно на Закарпатье, большинство людей живут не по обычному киевскому времени, а по местному. И я человек, который родился на Закарпатье, и большую часть жизни там прожил, тоже этого не понимаю, потому что живу только по киевскому времени, и все мои ученики об этом знают. В то же время мой ученик, с которым мы уже четвертый год занимаемся...."

В комментариях ей ответили, что такая ситуация не удивительна - на Закарпатье многие люди живут по своему, местному, времени. Девушка под ником an.maksimovna поделилась своим опытом взаимодействия с закарпатскими обычаями:

"Для меня это был шок, когда мы пришли на открытие в заведение, а нам покрутили у виска и сказали, что "вы по киевскому приперлись", а потом еще в магазине заявили, что 50 копеек там не ходят, по всей Украине ходят, а у них нет".

Автор поста объяснила, что жители Закарпатья взяли за основу часовой пояс, который актуален для большинства стран Европы - на час меньше, чем в Киеве. По ее словам, даже учитывая эту особенность, времен получилось не два, а три - европейское, киевское и "местное не переведенное". Однако oe_svitlanka пишет, что для нее это совсем "взрыв мозга".

Девушка с ником mart.ana.via рассказала, что также во время отдыха на Закарпатье обратила внимание на особенности региона:

"Дааа... была на отдыхе в Поляне, договаривалась о массаже и была удивлена, когда уточнили, (какое время - ред.) по Киеву или местное. Также долго доходило, почему часы на стене что-то не то показывают."

