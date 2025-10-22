В списке есть представители знака Рыбы.

С 22 октября 2025 года три знака Зодиака ощутят заметный подъем сил и концентрации после периода усталости и внутреннего спада. По наблюдениям астролога Эвана Натаниэля Грима, начинается редкое интуитивное выравнивание, которое окажется особенно благоприятным для тех, кому сейчас требуется энергетическая поддержка, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С приходом сезона Скорпиона активизируется так называемый Большой Водный Тригон - мощный астрологический аспект, который наполняет пространство гармонией и внутренним равновесием. В этот период представители трех знаков будут действовать особенно четко, интуитивно и уверенно. По данным школы Astro Butterfly, подобные тригоны создают мягкую, но прочную основу, позволяющую делам складываться легко и естественно.

Наступающее время помогает глубже раскрыть внутренние инстинкты, вдохновляет на творчество и позволяет ощутить уверенность в собственных силах. Для водных знаков этот цикл может стать переломным: все словно начинает двигаться по нужному направлению, а любые начинания получают зеленый свет.

Рыбы

Рыбы в этот период буквально излучают позитив и вдохновение. Астролог отмечает, что ближайшие недели принесут им шанс проявить себя с лучшей стороны. Если Рыбы доверятся своей интуиции и будут внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу, то смогут найти верный путь к новой идее или важному прорыву. Главное - сосредоточиться на себе и не игнорировать сигналы подсознания.

Рак

Для Раков наступает время эмоционального пробуждения. После долгого внутреннего напряжения они начинают чувствовать ясность и прилив энергии. Грим отмечает, что под влиянием Большого Водного Тригона Рак становится особенно восприимчив к собственным чувствам и интуитивным озарениям. Такая чувствительность может привести к важным открытиям и помочь освободиться от прошлого, оставив позади все, что мешало двигаться вперед.

Скорпион

Для Скорпионов этот период становится особенно мощным: их собственный сезон начинается одновременно с действием Большого Водного Тригона. Астролог объясняет, что движение Марса и Меркурия по Скорпиону усиливает внутренний драйв и сосредоточенность. Несмотря на возможное беспокойство, этот аспект гармонирует с энергией Юпитера, помогая Скорпионам не застревать в мелочах, а видеть общую картину происходящего.

В ближайшие недели внимание будет приковано именно к Скорпионам - к их самочувствию, внутреннему равновесию и личным приоритетам. Это отличное время, чтобы лучше понять собственные эмоции и оценить, какие действия действительно приносят пользу в долгосрочной перспективе.

