Крупные аграрные холдинги в Украине полностью отказались от посевов гречихи. Из-за отсутствия государственной поддержки, ее выращивают в основном малые фермеры и средние хозяйства.

Об этом УНИАН рассказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

"Треть занимают единоличники. Это просто на огородах украинцы сеют гречку. Есть у нас бабушка, у нее гектар огорода - там гречка, рожь, картофель или еще там что-то. И меняет она эти пропорции каждый год. Еще треть - маленькие фермеры, у которых 50-200 гектаров земли, а последняя треть - средние хозяйства", - объясняет эксперт.

При этом из-за отсутствия государственной поддержки украинские фермеры постоянно уменьшают посевы под гречиху. Но объемов урожая, сбор которого завершается, при условии сохранения норм потребления должно хватить для обеспечения потребностей населения. Поэтому дефицита не будет.

"Считается урожай просто: один гектар - это, условно, тонна крупы. Засеяли более 70 тысяч гектаров. 70 тысяч гектаров это примерно 70 тысяч тонн крупы. Хотя урожайность на самом деле сейчас примерно 13 центнеров на гектар - это 1,3 тонны. Потребление - 3 килограмма крупы на человека. Умножьте на 25 млн населения - это 75 тысяч тонн", - уверяет Громовой.

В то же время специалист выделяет еще одну причину того, что гречка не интересует крупных производителей. По его словам, культура является наиболее рентабельной, то есть несет самые низкие риски в культивировании - и вместе с тем приносит меньше всего дохода на один гектар. Поэтому гречиху используют небольшие производители как "страховую культуру".

"Она наиболее рентабельна и самая дешевая в производстве. Но малодоходная на гектар. Урожайность ее - около тонны на гектар, а стоимость тонны сейчас - около 15 тысяч гривен. Да, у вас получается 200% рентабельности или даже больше. Но с кукурузы или рапса было бы в 3-4 раза больше прибыли на гектар", - констатирует Громовой.

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в комментарии УНИАН также согласилась с тем, что гречки для внутреннего рынка будет вполне достаточно. При этом она прогнозирует некоторый рост цен на гречневую крупу и даже назвала, почему это положительный момент.

Тем временем рост урожайности кукурузы с одного гектара на 20% не помог Украине удержать свой основной рынок сбыта культуры - ЕС. Задержка уборочной кампании привела к падению доли украинского импорта кукурузы в Европу с 50% до 17%.

