Впрочем, сама компания заявляет, что это только одна из возможных стратегий.

Amazon готовится к самой масштабной автоматизации в своей истории, по данным The New York Times, это позволит компании избежать найма более 600 тысяч сотрудников в США к 2033 году.

Несмотря на то что объёмы продаж за это время, как ожидается, удвоятся, Amazon делает ставку на роботов, которые должны взять на себя до трёх четвертей всех задач.

Как написано во внутренних документах компании, команда по робототехнике планирует автоматизировать 75% логистических процессов, а уже к 2027 году компания сможет обойтись без 160 тысяч рабочих мест, которые иначе пришлось бы создать.

Это позволит экономить около 30 центов на каждом товаре, доставляемом клиенту. Это примерно 12.6 миллиарда долларов с 2025 по 2027 год.

Внутри Amazon понимают, что массовая автоматизация неизбежно вызовет негативную реакцию. По данным NYT, компания обсуждала, как улучшить имидж "социально ответственного работодателя". Среди идей - участие в благотворительных инициативах и отказ от слов вроде "искусственный интеллект" или "автоматизация" в пользу более нейтральных выражений, например "современные технологии" или "роботы-помощники".

Представитель Amazon Келли Нантел в комментарии The Verge заявила, что утечка отражает точку зрения лишь одной команды и не отражает стратегию компании в целом:

"Мы активно нанимаем сотрудников по всей стране и недавно объявили о планах принять на работу 250 тысяч человек к праздничному сезону. Утечки часто дают неполное или искажённое представление, и это как раз такой случай".

Тем не менее экономисты считают, что тенденция очевидна. Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу отметил, что Amazon имеет уникальный стимул для внедрения роботизации, и если компания добьётся успеха, её пример неизбежно подхватят другие корпорации.

Ранее мы рассказывали, что Amazon показал первого в мире робота-грузчика, который может "ощущать" предметы. Компания называет устройство прорывом в робототехнике.

