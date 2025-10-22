Вертолеты типа Ми-28Н всегда имели опциональную возможность использовать переносные зенитно-ракетные комплексы.

Для уничтожения украинских дальнобойных БПЛА с ударных вертолетов россияне теперь используют переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла". Об этом сообщает Defense Express.

На фото, обнародованное российской пропагандой, показан ударный вертолет Ми-28Н с комплексом "Стрелок". Можно видеть четыре пусковые установки. "Хотя этого не говорят напрямую, такой вариант почти наверняка нужен для противодействия БПЛА", - отмечают в Defense Express.

Россияне уже применяли вертолеты для сбивания украинских дронов, но раньше для этого использовали пушечное вооружение, что позволяло уничтожать БПЛА относительно дешевым способом, но при этом требовало большого мастерства от экипажей.

Ракетное вооружение существенно дороже пушечных снарядов, однако оно может обеспечить более гарантированное сбитие воздушных целей. Тем более, что "Стрелок" позволяет проводить залповый пуск.

Обычно украинские БПЛА являются малыми легкомоторными целями. Они оставляют относительно малый тепловой след, а значит эффективность ПЗРК может оказаться не такой высокой, как предполагалось. "Но для более новых ракет это меньшая проблема, чем для старых", - добавляют в Defense Express.

Как Россия борется с украинскими БПЛА

Конечно, ударные вертолеты - не единственный тип летательного аппарата, который россияне используют для борьбы с украинскими дронами.

Ранее стало известно, что они создали легкий "истребитель" против дронов на базе американского самолета Cessna. На самолет установили два пулемета под фюзеляжем, превратив таким образом гражданскую машину в боевую.

Также сообщалось, что россияне активно перенимают украинский опыт использования советских Як-52 для сбивания БПЛА.

