В войне в Украине у Трампа гораздо меньше рычагов воздействия.

Тема войны в Украине вновь оказалась в центре внимания президента США после того, как он заключил соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Однако обстоятельства, которые позволили Администрации Трампа добиться прорыва в секторе Газа, может быть сложно воспроизвести в условиях войны в Украине, пишет BBC. И главная причина - меньше рычагов воздействия.

Трамп воспользовался своим многолетним опытом поддержки Израиля, начиная с первого срока его полномочий. Президент США, по сути, пользуется большей популярностью среди израильтян, чем Нетаньяху, – эта позиция давала ему уникальное влияние на израильского лидера, пишет BBC.

Если учесть политические и экономические связи Трампа с ключевыми арабскими игроками в регионе, то становится ясно, что у него есть огромный дипломатический потенциал, чтобы добиться соглашения.

Однако в войне в Украине у Трампа гораздо меньше рычагов влияния

Трамп пригрозил ввести новые санкции на российский экспорт энергоносителей и поставлять Украине новое дальнобойное оружие. Но он также признал, что это может подорвать мировую экономику и привести к дальнейшей эскалации войны.

Он также временно прекратил обмен разведданными с Украиной и приостановил поставки оружия в эту страну, но затем отступил из-за обеспокоенных европейских союзников, предупреждающих, что крах украинской системы может дестабилизировать весь регион.

При этом Трамп любит хвастаться своей способностью садиться за стол переговоров и заключать сделки, но его личные встречи как с Путиным, так и с Зеленским, похоже, ни на йоту не приблизили войну к разрешению, пишет BBC:

"Возможно, Путин использует стремление Трампа к сделке и его веру в возможность личного заключения сделок как средство влияния на него".

В июле Путин согласился на саммит на Аляске как раз в тот момент, когда казалось вероятным, что Трамп подпишет пакет санкций Конгресса, поддержанный республиканцами в Сенате. На прошлой неделе, после заявлений о возможности поставки крылатых ракет "Томагавк" в Киев, Путин также позвонил Трампу, который затем отказался от этого решения.

В результате за считанные дни Трамп перескочил от размышлений о перспективе отправки ракет в Украину к планированию саммита с Путиным в Будапеште и к тайному давлению на Зеленского, чтобы тот уступил весь Донбасс, отмечается в статье.

"В ходе предвыборной кампании в прошлом году Трамп обещал, что сможет положить конец войне на Украине за считанные часы. С тех пор он отказался от этого обещания, заявив, что прекращение войны оказалось сложнее, чем он ожидал. Это было редким признанием ограниченности его власти и сложности поиска рамок для мира, когда ни одна из сторон не хочет или не может позволить себе отказаться от борьбы", - отмечает BBC.

Война в Украине

Ранее СМИ сообщили, что саммит между президентом Трамп иом Путиным в Будапеште был отменен. Позже Трамп заявил, что не хочет проводить с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезную встречу.

Как писало CNN, мирный план Трампа по Украине, похоже, провалился, однако это устраивает Путина, который не проявляет никаких признаков желания прекращать боевые действия и мог бы потратить больше времени на ведение войны на истощение с целью завоевать как можно больше украинской территории до начала мирных переговоров.

