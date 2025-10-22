Одна из самых низких пенсий в Европе: миллионы украинцев выживают всего на 3000 гривень

Размер средней пенсии в Украине сопоставим с выплатами в Албании.

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 436 гривень или же 133 евро (курс на момент публикации материала) составляет сейчас.

Как сообщает платформа "Опендатабот", почти треть украинских пенсионеров - более 3,3 миллиона человек - получает лишь 3 340 гривень в месяц, а это почти 69 евро. Еще 4% пенсионеров живут на около 2 300 гривень в месяц.

"Стоит отметить, что в прошлом году таких пенсионеров было еще больше - 26% получали менее 3 000 грн, но после индексации выплаты подросли до 3 тыс грн в месяц", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время есть и те, кто получает больше. Так, около 1,5 миллиона человек, или 15% всех пенсионеров, имеют среднюю выплату 15 750 грн - это примерно 325 евро. Еще почти 3 миллиона украинских пенсионеров получают в среднем 6 860 грн, а 2,1 миллиона - всего 4 510 грн.

"По сравнению с Европой, украинская пенсия - одна из самых низких на континенте. Ее размер примерно такой же, как в Албании - 160 евро. В Румынии и Болгарии пенсии достигают от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии от 800 до 900 евро в месяц", - отметили аналитики.

Самые высокие пенсии в Украине традиционно в Киеве - 8 848 грн, что на 37% больше, чем в среднем по стране. Самые низкие - в западных областях: в Тернопольской области (4997 грн), в Черновицкой (5173 грн) и на Закарпатье (5233 грн).

Более четверти украинских пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию. Сейчас 2,8 миллиона работающих пенсионеров получают, в среднем, 7069 грн выплат.

Пенсии в Украине - последние новости

По информации Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия в Украине за год выросла на 10% или 584,9 гривни. По состоянию на 1 октября выплата составляет 6436,8 грн, а в 2024 году этот показатель был на уровне 5851,9 грн.

По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Более трети (35,3%) таких граждан получают менее 4 тысяч гривен в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: