Пользователь Reddit под ником The87Player собрал игровой ПК в пластиковой канистре, куда он установил комплектующие и вмонтировал 6 вентиляторов с подсветкой по передней стенке.

Сзади у самодельного корпуса один-единственный вентилятор, а отверстий для вентиляции почти нет. Зато и рисков немного, по словам автора, вся сборка обошлась ему примерно в 130 евро (примерно 6 тысяч гривень).

Внутри десятилетний процессор Intel Xeon E5-2673 v3, 16 ГБ DDR3 и видеокарта GeForce GTX 960. В Fortnite на высоких настройках такая система выдаёт около 15 FPS.

На своём YouTube-канале TheComputer x86 The87Player показал короткий ролик с демонстрацией сборки. Cудя по кадрам, у него на столе лежит несколько других видеокарт и недорогих ПК, так что этот "бутылочный" вариант - просто творческий эксперимент.

Ранее мы рассказывали, что блогер воскресил RTX 5070 Ti после удара молнии, переставив ей детали с видеокарты AMD. Правда, в нагрузке GPU блогер тестировать не стал - риск слишком велик.

Кроме того, недавно пользователю попалась уникальная видеокарта GTX 2080 Ti. Похоже, это прототип, который был сделан ещё до создания бренда RTX.

