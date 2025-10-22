Евросоюз и Международная организация труда подписали соглашение о поддержке реформы сферы труда в Украине.

На украинском рынке труда не хватает до 8,7 миллиона работников. Украина получит 3,5 миллиона евро от Европейского Союза и Международной организации труда (МОТ) для модернизации трудового законодательства и совершенствования службы занятости.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение подписали сегодня, 22 октября, в Киеве.

"Этот вклад от Международной организации труда в 3,5 млн евро правительству Украины и социальным партнерам направлен на создание нового кодекса труда, либерализацию этой сферы и приближение к европейским ценностям", - сказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

По ее словам, эта помощь также поможет развить службу государственной занятости для того, чтобы поднять ее работу на уровень международных стандартов.

В свою очередь, директор Международной организации труда в Украине Аида Линдмайер отметила, что это подписание даст новый толчок инклюзивному кодексу труда, который также поможет улучшить стандарты труда в Украине.

"На украинском рынке труда нехватка рабочей силы составляет от 8,6 до 8,7 миллиона человек. Для того, чтобы заполнить этот пробел, нам необходимо создать надлежащие условия труда. Необходимо обеспечить надлежащую заработную плату для того, чтобы украинцы возвращались на украинский рынок труда", - добавила Линдмайер.

