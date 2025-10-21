Сначала Италия выступала против участия в такой программе.

В Италии готовы оплатить закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок, которая нужна для Киева, чтобы противостоять РФ. Об этом заявил министр обороны страны Гидо Кросетто на встрече министров обороны стран-членов НАТО на прошлой неделе, сообщают источники Bloomberg.

"До сентября Киеву удалось привлечь около 2 миллиардов долларов финансирования от шести стран, но это значительно меньше поставленной цели, поскольку Москва усиливает атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Программа, известная как PURL, позволяет Киеву закупать оружие, включая крайне необходимые противоракетные системы Patriot, за счет средств преимущественно европейских партнеров", - напомнили в материале.

Сначала Италия выступала против участия в программе, подчеркивая, что Украина имеет другие возможности для закупки оружия. Однако изменение позиции, по словам собеседников издания, произошло из-за опасений, что Италия может быть отстраненной, если программа станет доминирующей для некоторых союзников.

Видео дня

Источники добавили, что Италия подготовила не менее 10 пакетов военной помощи для Украины. В частности Рим передал оборудование для противовоздушной обороны, такое как батареи SAMP/T. Содержание этих пакетов является секретными данными.

"Премьер-министр Италии Джорджия Мелони продолжает поддерживать Украину, несмотря на ограниченные финансовые возможности своей страны", - подытожили в Bloomberg.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит контракт на приобретение 25 систем Patriot. По его словам, с американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО.

"Эти 25 систем мы будем получать каждый год, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди", - подчеркнул Зеленский.

Также сообщалось, что Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. В ВМС ВСУ добавили, что до конца года ожидается передача еще одного.

Вас также могут заинтересовать новости: