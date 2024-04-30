Украина нуждается в сотнях бронетранспортеров.

Украинская армия на фоне полномасштабной войны против РФ больше всего нуждается в артиллерии, противовоздушной обороне и свежей пехоте для своих разбитых боевых бригад.

Как пишет Forbes, бронетранспортеры заняли четвертое место в этом списке, но и их нужно немало. Эти шустрые и простые в обслуживании транспортные средства могут ускорять передвижение войска между боевыми позициями, защищая при этом от выстрелов и артиллерийских осколков.

"Любой БТР лучше, чем без БТР вообще. Но несколько сотен БТРов были бы гораздо лучше 89 Бизонов, также известных как "Бронированные машины боевой поддержки" или ASCV, которые Украина получает из Канады уже более двух лет", - отмечает издание.

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Правительство в Оттаве объявило о передаче 89 Бизонов, начиная с июня 2022 года. Сначала они предложили 39 подержанных БМП из избыточных запасов канадской армии. Затем, в сентябре 2023 года, пообещали дополнительный недавно построенный Bisons, только что сошедший с конвейера General Dynamics. В прошлом году на юге украинцы потеряли один из 14-тонных "Бизонов", которые вмещают 10 человек.

50 новых "Бизонов", которых хватило бы для одного батальона, очень долго добираются до линии фронта. Министр обороны Канады Билл Блэр в пятницу заявил, что первые 10 БМП поедут в Европу и после учений техника осенью окажется уже в Украине.

"От обещания до доставки Канаде понадобится год, чтобы поставить 50 БТРов. Согласно данным аналитиков Oryx, за этот же промежуток времени украинцы потеряют в среднем около 500 БТРов и БМП. Канада, конечно, не единственная страна, которая поставляет Украине бронетехнику. Соединенные Штаты, Германия и Польша, в частности, пожертвовали сотни БТРов и БМП", - пишет Forbes.

С начала полномасштабной войны союзники Украины передали около 2000 транспортных средств и боевых машин, из которых почти половина уже утрачена. Таким образом, ВСУ нужно получить еще 1000 БТР и БМП, чтобы заместить уничтоженные.

Однако проблема в том, что с 2022 года ВСУ увеличились примерно вдвое. 2000 советских БТРов и БМП, которые украинцы имели перед широкомасштабной войной, возможно, хватило на 50 бригад, но их и близко не хватило на 100 бригад.

Сейчас канадская армия заменяет свою старую бронированную технику более новыми моделями. Это позволило им высвободить более 400 старых транспортных средств, включая варианты БТР M-113, а также Bisons и подобные Coyote. Украина была готова забрать их, несмотря на очень плохое состояние. Компания из Онтарио Armatec Survivability подала предложение на ремонт и обновление устаревших транспортных средств со скоростью восемь в месяц. Однако все это было напрасно, поскольку канадское правительство так и не предложило эту технику Украине.

"Вместо этого украинцы год ждут 50 новых "Бизонов", чтобы удовлетворить примерно пять процентов своего спроса на БТР", - заключает издание.

Военная техника в Украине

Украина также не стоит на месте. Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову представили новейшие образцы украинской военной техники.

Речь идет о модернизированной боевой машине пехоты БМП-1ТС с украинским модулем "Спис-Синтез". Также была представлена бронемашина Oncilla и другая техника.

Недавно в Украине впервые за месяц изготовили 10 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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