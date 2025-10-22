Они также показали, какой подарок получила именинница.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна трогательно поздравили приемную дочь Ангелину.

Сегодня, 22 октября, девочка празднует свое 10-летие. По случаю праздника звездные родители, а также братья и сестра подготовили для именинницы большой торт и шарики.

"С днем рождения, наша принцесса! Пусть твое желание исполнится и тебе больше никогда не придется всю ночь бегать между укрытием и кроватью, потому что хочется нормально поспать перед празднованием", - написала Инна в своем Instagram и поделилась трогательным видео.

Блогерша также отметила, что для Ангелины это первый день рождения, когда она заказала подарок, в частности, девочка хотела получить куклу.

"10 лет! Первый юбилей. Первый сознательный день рождения с заказом подарка, ожиданием, нетерпением, постоянным "Ну, когда уже?!". Такое сознательное и взрослое желание такой маленькой девочки: чтобы Украина победила, закончились взрывы и война", - написала жена Мирошниченко.

К слову, супруги воспитывают четырех детей. У Инны и Тимура есть биологическая дочь Мия и сын Марко, а также двое приемных детей - мальчик Марсель и девочка Ангелина.

