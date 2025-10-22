Украинские военные пытаются усложнить российскую логистику на оккупированном полуострове.

Силы обороны Украины сделают все, чтобы уничтожить российские военные объекты и инфраструктуру в оккупированном Крыму, чтобы максимально усложнить жизнь оккупантов.

Об этом в эфире Украинского радио заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя ряд ударов ВСУ по нефтебазам во временно оккупированном полуострове.

По его словам, уже вторая локация для хранения горюче-смазочных материалов пылает на полуострове. Удар вызвал сильный и длительный пожар на новом горюче-складском участке. Он добавил, что такие возгорания, как правило, не тушат полностью - их локализуют и охлаждают емкости рядом, чтобы огонь не перекинулся на них.

"Враг начал уделять больше внимания защите самих таких инфраструктурных объектов, особенно учитывая то, что это полуостров", - отметил спикер.

В контексте с предыдущими ударами по нефтебазе в Феодосии - 29 сентября, 6 и 13 октября, он констатировал, что задача украинских сил заключается в максимальном усложнении поставок горючего к оккупантам.

"Горючее и производные от него - это кровь войны", - подчеркнул спикер.

Он пояснил, что без горючего не передвигаются танки, не летают самолеты и вертолеты, не подвозятся боеприпасы, не эвакуируются раненые. Поэтому поражение нефтебаз на полуострове имеет первоочередное тактическое значение.

"Россияне порой используют ослов, это факт, но на ослах не вывезешь современную войну, которая идет у нас", - акцентировал военный.

Плетенчук добавил, что локальную нехватку топлива испытывает и гражданское население, но многие украинцы, которые ждут ВСУ в Крыму, могут "потерпеть", а что чувствуют "ждуны" - никого не интересует. В то же время приоритет для ВСУ - усложнить российскую логистику. По мнению спикера, доставка топлива на полуостров значительно сложнее, чем на оккупированные участки востока или юга Украины, поэтому действовать в этом направлении стратегически оправдано.

Он также напомнил о масштабной военно-морской инфраструктуре России в Крыму, построенной с 2014 года: склады, пункты управления, стоянки, пять аэродромов, где формируются и тренируются соответствующие подразделения РФ.

"Там они формируются, тренируются, там их склады, пункты управления, места стоянок, пять аэродромов - инфраструктура строилась с 2014 года очень ударными темпами, и она потребляет горючее в большом количестве. А мы сделаем все, чтобы эта история не заканчивалась, пока россияне реально не пересядут на гужевой транспорт", - резюмировал Плетенчук.

Удары по Крыму

Как писал УНИАН, в начале октября дроны поразили нефтебазу во временно оккупированном Крыму. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетечук сказал, что это может повлиять на поставки топлива российским оккупантам, а гражданские имеют проблемы с заправками автомобилей, проходя квест "найди заправку".

17 октября Силы специальных операций ударными дронами также поразили ряд объектов противника на территории Крыма, в частности нефтебазу в населенном пункте Гвардейское.

