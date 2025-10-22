Галерея Аполлона, где произошло ограбление, остаётся закрытой.

Спустя три дня после грандиозной кражи исторических драгоценностей крупнейший музей мира Лувр вновь открывается для посетителей. Как сообщил телеканал LCI, музей открылся 22 октября в 9 часов утра.

В то же время галерея Аполлона, где произошло ограбление, остаётся закрытой на время расследования.

Размер ущерба от ограбления, по оценкам прокурора Парижа, составил 88 миллионов евро.

Ранее безопасности музея уже подверглась критике. Президент Лувра Лоранс де Кар уже в 2023 году поручила провести аудит для улучшения системы видеонаблюдения в крупнейшем музее мира. Счетная палата в предварительном отчете, полученном несколькими СМИ после ограбления, также предупредила о "значительной задержке" в решении этого вопроса.

В то же время министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр культуры Рашида Дати заверили, что "недостатка в мерах безопасности не было". Слушание с президентом Лувра в Сенатском комитете по культуре запланировано на эту среду в 16:30.

Ограбление Лувра – что известно об инциденте

В воскресенье, 19 октября, четверо преступников проникли в галерею Аполлона. Двое из них были в желтых жилетах для маскировки под работников музея. Еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись. Ровно за восемь минут им удалось разбить несколько витрин и скрыться с восемью драгоценностями. Их до сих пор не нашли.

Сообщалось, что среди похищенных украшений были тиары, ожерелье и серьги, некогда принадлежавшие французским королевам и императрице Евгении.

