Пока собрали лишь десятую часть из необходимых средств.

В Чехии объявили сбор средств на ракету "Фламинго", которую собираются передать для ВСУ. Из необходимых почти 600 тысяч долларов пока собрали менее 60 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт чешской волонтерской инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина").

Волонтеры рассказали, что производитель ракет "Фламинго" согласился позволить им провести сбор средств для одной из них, и ее назовут DANA 1 - в честь многолетней руководительницы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.

После оплаты волонтеры обещают передать ракету Вооруженным силам Украины, которые определятся с датой ее применения и целью.

"Если что-то и может повлиять на ход войны, то это крылатые ракеты украинского производства, известные как "Фламинго". Они имеют дальность полета до 3000 километров, скорость 900 км/ч и вес боеголовки до 1150 килограммов", - написали волонтеры.

Ракета "Фламинго"

Как сообщал ранее УНИАН, в начале октября стало известно, что для ударов по НПЗ России Украина уже использует ракеты "Фламинго". В статье The Economist говорилось, что для изготовления этих ракет используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.

Впервые показали запуск "Фламинго" в конце августа. На кадрах были запечатлены пуски с наземных установок и полет ракет в небе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о применении пары "Нептун" и "Фламинго". Он отметил, что речь не идет о массовом использовании этой пары. "Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", - подчеркнул президент.

