Они содержат ингредиенты, которые могут способствовать похудению.

Знание того, какие продукты и напитки способствуют похудению, крайне важно для всех, кто стремится похудеть или поддерживать здоровый вес. В то время как сладкие напитки и фруктовые соки калорийны и их потребление нужно ограничивать, некоторые виды чая могут способствовать потере веса.

Как рассказала Forbes диетолог Бриттани Вернер, одно из самых важных преимуществ чая заключается в том, что он способствует осознанности. "Остановка и приготовление чая действительно позволяют нам контролировать свои сигналы голода, что способствует более осознанному принятию решений относительно еды. Горячий чай также обладает успокаивающим эффектом, что может способствовать снижению эмоционального переедания", — говорит она.

Самые популярные виды чая — это чёрный чай, зелёный чай и улун. Помимо того, что они практически не содержат калорий, они содержат ингредиенты, которые могут способствовать снижению веса.

Видео дня

Чёрный чай

Употребление чёрного чая может способствовать снижению веса благодаря содержанию кофеина. "Кофеин в чёрном чае немного увеличивает ежедневное количество сжигаемых калорий", — отмечает Вернер. Более того, обзор 2019 года показал, что потребление кофеина может способствовать снижению уровня жира и индекса массы тела (ИМТ), а также уменьшению количества жировой ткани в организме.

Черный чай также содержит полифенолы – соединения, содержащиеся в растительных продуктах, которые, помимо прочего, могут защищать от диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Влияние черного чая на потерю веса очень незначительно, говорит Вернер, но он может способствовать снижению веса как низкокалорийная замена сладким напиткам.

Зеленый чай

Антиоксидант катехин в основном содержится в зелёном чае и, как было доказано, усиливает окисление жиров и улучшает общий обмен веществ.

Катехины также могут помочь предотвратить хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. По данным Национального центра комплементарной и интегративной медицины, сочетание катехинов и кофеина может влиять на вес человека в зависимости от его физической активности. Обзор 26 рандомизированных контролируемых исследований, длившихся от восьми до 12 недель, показал, что употребление чая, в первую очередь зелёного, действительно способствует снижению веса.

Улун

В улуне обнаружено более 100 соединений, и обзор литературы об этом чае показал, что он может помочь предотвратить ожирение и развитие диабета. В частности, улун содержит катехины, которые могут способствовать снижению веса.

Употребление любого чая может иметь и другие преимущества, помимо содействия снижению веса.

"Травяные чаи, как правило, не содержат кофеина, и, хотя они не способствуют снижению веса, они могут способствовать общему благополучию, пищеварению, гидратации и регуляции аппетита", — добавляет она. "Мята и имбирь способствуют здоровому пищеварению, а корица и гибискус оказывают положительное влияние на регуляцию уровня сахара в крови и снижение артериального давления", - говорит Вернер.

Ранее УНИАН рассказывал, как выбрать качественный чай в магазине.

Вас также могут заинтересовать новости: