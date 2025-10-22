Знание того, какие продукты и напитки способствуют похудению, крайне важно для всех, кто стремится похудеть или поддерживать здоровый вес. В то время как сладкие напитки и фруктовые соки калорийны и их потребление нужно ограничивать, некоторые виды чая могут способствовать потере веса.
Как рассказала Forbes диетолог Бриттани Вернер, одно из самых важных преимуществ чая заключается в том, что он способствует осознанности. "Остановка и приготовление чая действительно позволяют нам контролировать свои сигналы голода, что способствует более осознанному принятию решений относительно еды. Горячий чай также обладает успокаивающим эффектом, что может способствовать снижению эмоционального переедания", — говорит она.
Самые популярные виды чая — это чёрный чай, зелёный чай и улун. Помимо того, что они практически не содержат калорий, они содержат ингредиенты, которые могут способствовать снижению веса.
Чёрный чай
Употребление чёрного чая может способствовать снижению веса благодаря содержанию кофеина. "Кофеин в чёрном чае немного увеличивает ежедневное количество сжигаемых калорий", — отмечает Вернер. Более того, обзор 2019 года показал, что потребление кофеина может способствовать снижению уровня жира и индекса массы тела (ИМТ), а также уменьшению количества жировой ткани в организме.
Черный чай также содержит полифенолы – соединения, содержащиеся в растительных продуктах, которые, помимо прочего, могут защищать от диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Влияние черного чая на потерю веса очень незначительно, говорит Вернер, но он может способствовать снижению веса как низкокалорийная замена сладким напиткам.
Зеленый чай
Антиоксидант катехин в основном содержится в зелёном чае и, как было доказано, усиливает окисление жиров и улучшает общий обмен веществ.
Катехины также могут помочь предотвратить хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. По данным Национального центра комплементарной и интегративной медицины, сочетание катехинов и кофеина может влиять на вес человека в зависимости от его физической активности. Обзор 26 рандомизированных контролируемых исследований, длившихся от восьми до 12 недель, показал, что употребление чая, в первую очередь зелёного, действительно способствует снижению веса.
Улун
В улуне обнаружено более 100 соединений, и обзор литературы об этом чае показал, что он может помочь предотвратить ожирение и развитие диабета. В частности, улун содержит катехины, которые могут способствовать снижению веса.
Употребление любого чая может иметь и другие преимущества, помимо содействия снижению веса.
"Травяные чаи, как правило, не содержат кофеина, и, хотя они не способствуют снижению веса, они могут способствовать общему благополучию, пищеварению, гидратации и регуляции аппетита", — добавляет она. "Мята и имбирь способствуют здоровому пищеварению, а корица и гибискус оказывают положительное влияние на регуляцию уровня сахара в крови и снижение артериального давления", - говорит Вернер.
