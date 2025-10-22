Местные власти в РФ не хотят способствовать рекрутинговой кампании.

В России возникли проблемы с набором контрактников в Вооруженные силы, прежде всего это наблюдается в беднейших регионах, в частности в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в своем телеграм-канале.

"Согласно внутренним документам Минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании", - говорится в сообщении.

По данным разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Видео дня

"Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы", - рассказали в ГУР.

Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.

Потери РФ на войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, соотношение потерь ВСУ и армии РФ стало уже совсем невероятным. По данным The Economist, с начала полномасштабного вторжения и до января 2025 года совокупные потери россиян составили от 640 тыс. до 877 тыс. солдат, из которых от 137 тыс. до 228 тыс. погибли. К 13 октября это количество выросло почти на 60% и составляло от 984 тысяч до 1 млн. 438 тысяч, из которых 190-480 тысяч погибших. Хотя российская армия и имела территориальные достижения за этот год, в общем масштабе Украины они были мизерными.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, для чего в России начали призывать резервистов. По его мнению, это происходит из-за непомерных потерь оккупантов, которые "надо чем-то компенсировать". "Они постоянно поднимают единовременные выплаты. Но когда идут на такие шаги - очевидно, что это уже не покрывает того, что хотят получить", - сказал Буданов.

Также Институт изучения войны сообщал, что "купить" новых солдат у России получается все хуже. Мол, количество людей, которые заключают контракты с Минобороны РФ, больше не растет даже в тех регионах, где предлагают самые большие выплаты, - "все, кто хотел заработать на войне", уже записались. По мнению аналитиков, это может заставить Владимира Путина либо прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов, на которую он крайне не хочет идти, либо сесть за стол переговоров для завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: