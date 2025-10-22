Павел Николаевич оценил шансы коллеги в конкурсе.

Известный украинский певец Павел Зибров высказался о желании Оли Поляковой принять участие в Нацотборе на "Евровидение-2026".

Артист отметил, что у исполнительницы есть большой опыт и все данные, чтобы достойно представить Украину на международном песенном конкрусе.

"Я думаю, что она достойная девочка, яркая. У нее есть практика колоссальная. У нее есть все данные. И физические, и голосовые, и обучена. Я думаю, что она могла бы показать класс, честно", - прокомментировал Павел Николаевич для NV.

К слову, несколько дней назад Оля Полякова неожиданно заявила, что планирует подать свою кандидатуру на Национальный отбор на "Евровидение-2026". Однако, согласно официальным правилам, артистка не имеет права участвовать, ведь выступала в России после 2014 года. По словам звезды, она готова судиться и направила на Суспільне официальное письмо с просьбой изменить правила. Организаторы уже отреагировали на ее заявление.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк оценил, сможет ли Оля Полякова попасть на "Евровидение-2026".

