Американская компания Shield AI продемонстрировала свою новую разработку - прототип реактивного дрона-истребителя X-bat, который, как и разведывательный V-Bat, не нуждается во взлетно-посадочной полосе. Как пишет Defense Express, в отличие от концепта, X-bat уже подготовлен к первому полету - это реальный летательный аппарат, а не только идея на бумаге.

По словам аналитиков, Shield AI известна своим разведывательным дроном V-Bat с вертикальным взлетом и посадкой, который тайно тестировали в Украине и уже заказывали первые партии для нужд наших подразделений беспилотных систем. Поэтому X-bat может заинтересовать и украинскую сторону как следующий этап - от разведки до ударной автономии.

X-bat имеет вертикальный старт и посадку с использованием одного реактивного двигателя с переменным вектором тяги. Он взлетает и садится на ту же пусковую площадку, смонтированную на шасси обычного прицепа.

"При этом взлет и посадка выполняются на едином реактивном двигателе с переменным вектором тяги. И это конечно требует сверхвысокой точности управления, которая просто физически недоступна человеку. Такое решение в целом должно обеспечить сверхвысокую мобильность X-bat, который возможно очень быстро развернуть фактически в любом месте. И на это сделана большая ставка, потому что даже для упрощения транспортировки крылья X-bat складываются", - говорится в публикации.

X-bat больших размеров: размах крыла 11,8 м, длина 7,9 м. Объявленные характеристики включают дальность полета более 3 700 км, максимальную высоту до 15 км и возможность маневрировать с нагрузкой более 4 g. Крыло складывается для упрощения транспортировки, что подчеркивает идею высокой мобильности - X-bat можно быстро развернуть "почти в любом месте".

Аппаратура предусматривает носитель двух ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 или двух бомб во внутренних отсеках. Также декларируется возможность подвески крупногабаритных боеприпасов, например крылатых ракет, на внешних точках. На передней части крыла и возле воздухозаборника размещены развитые сенсоры РЭР/РЭБ и радиоэлектронной разведки; вопрос наличия или характеристик РЛС публично не акцентировали.

"Взлетный вес не назван, а уточнение, что он относится к пятой группе БПЛА по классификации НАТО, мало что дает, потому что это все дроны со взлетным весом более 600 кг. Но очевидно, что речь идет об очень тяжелом БПЛА, фактически это действительно беспилотный истребитель", - отмечают эксперты.

Ключевая "сила" X-bat - цифровая часть. Shield AI развивает боевой ИИ Hivemind, который обеспечивает автономность миссии, работу без непрерывной связи, без спутниковой навигации и минимальное вмешательство человека. Именно благодаря таким алгоритмам возможно выполнение точных вертикальных запусков, сводная навигация и автономное выполнение сложных боевых задач.

Разработка X-bat длится примерно 1,5 года; первые полеты запланированы на 2026 год, готовность к эксплуатации ожидается к 2028 году. При этом очевидно, утверждают аналитики, что компания выполняет эти работы вместе с мощным партнером.

Говорится, что для реализации идеи с двигателем с вектором тяги компании придется тесно сотрудничать с крупными производителями авиадвигателей - например Pratt & Whitney или General Electric, которые должны довести двигатель до серийного состояния. Без надежного двигателя с полностью управляемым вектором тяги концепция вертикальной посадки теряет смысл.

"Без этого двигателя вся концепция X-bat рассыпается, как карточный домик. Потому что только он сможет обеспечить вертикальную посадку. При этом вся эта идея, в первую очередь, нужна, опять же, для боевых действий на Тихом океане. Потому что X-bat возможно размещать на малых островах, где нет взлетно-посадочных полос. А также запускать прямо с обычных кораблей, а не только авианосцев", - объясняют специалисты.

