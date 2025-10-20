По его словам, поставки будут растянуты на несколько лет - системы будут передаваться по мере производства.

Украина каждый год будет получать системы противовоздушной обороны Patriot и по этому поводу уже готовится соответствующий контракт. Об этом во время встречи с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Он утверждает, что с американской стороной уже налажены нужные контакты по ПВО.

"Мы готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая, но долговременная", - отметил Зеленский.

По его словам, в рамках этого процесса проделана большая работа: на прошлой неделе нужные встречи готовили премьер Юлия Свириденко, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Важно, что сразу получить все системы сложно из-за очереди из стран, которые уже заключили контракты с производителем. Поэтому на сегодня Украина пытается поменяться с некоторыми заказчиками местами. Президент объяснил:

"Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Белый дом может изменить очередь, если на то будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди".

Зеленский напомнил, что некоторые страны Европы имеют собственные системы Patriot, которые принадлежат армии США. Украина согласна получить эти системы вместо новых, на которые разместит заказ.

"Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь - чтобы мы их получили", - добавил президент.

ПВО для Украины - последние новости

Ранее Зеленский рассказал, что на этой неделе состоится разговор с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL. Он отметил, что происходит работа с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия.

"В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе мы будем говорить с партнерами в Европе о новых взносах в программу PURL", - отметил президент.

