В Украине ликвидировали 'элиту элит' из секретных подразделений РФ (список)

Опубликован список ликвидированных офицеров ССО и ГРУ РФ, которые входили в самые закрытые силовые структуры Кремля.

Украинские защитники продолжают уничтожать военную элиту России. За время полномасштабного вторжения в Украину ликвидированы десятки спецназовцев из подразделений "Сенеж" и "Кубинка" - самых престижных формирований Сил специальных операций РФ.

Проект "Хочу жить" обнародовал список погибших офицеров, среди которых есть представители не только "Сенежа" и "Кубинки", но и других подразделений ССО и ГРУ России.

Уничтожение группы "Сенеж" на Черниговщине

Несколько дней назад вышел документальный фильм о ликвидации диверсионно-разведывательной группы Центра специального назначения "Сенеж", действовавшей вблизи Чернигова.

Видео дня

Украинские разведчики 54-го отдельного разведывательного батальона совместно с пограничниками 105-го отряда имени князя Владимира Великого уничтожили шестерых офицеров противника.

"Были захвачены тела ликвидированных, их оружие и снаряжение", - говорится в сообщении.

"Элита элиты" российских спецслужб

Центры "Сенеж" и "Кубинка" - это ключевые подразделения Сил специальных операций РФ, подчиненные непосредственно Генштабу России. Их личный состав проходит сложнейший отбор и тренируется по западным программам, выполняя самые рискованные миссии внутри страны и за ее пределами.

"Потери таких бойцов особенно болезненны для РФ. Каждый из них - не рядовой солдат, а специалист, который готовился годами", - отметили в проекте "Хочу жить".

Подготовка одного офицера этих центров, по оценкам экспертов, занимает годы и требует колоссальных ресурсов.

По данным "Хочу жить", только за период полномасштабного вторжения на территории Украины погибли по меньшей мере 58 специалистов из российских ССО, ГРУ и ФСБ.

Другие потери оккупантов - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что на фронте был ликвидирован 28-летний белорус Иван Ус. Это сын Дмитрия Уса, который баллотировался в 2010 году на выборах президента Беларуси.

Россия все больше привлекает иностранцев в свое войско для войны против Украины. Из-за огромных потерь Кремль вербует, в частности, кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии.

Вас также могут заинтересовать новости: