К сожалению, в Украине мало кто об этом задумывается, но мир становится катастрофически зависимым от результатов переговоров США-Китай.

Путин, де-факто, отказался от переговоров, где линия фронта является линией разграничения (вероятность их проведения все еще существует, хотя пока очень тяжело представить, чтобы Путин согласился отступиться от идеи контроля над Донбассом). Но должны понимать: у США практически нет рычагов влияния. Путин не верит, что в ближайшее время Трамп позволит ударить "Томагавками" по портам нефтеперевалки. А это - единственная возможность Вашингтона давить на Москву.

Для нас важный момент: если мы не имеем возможности уничтожать эту инфраструктуру самостоятельно, или с чьей-то помощью, мы не являемся субъектом, с которым надо разговаривать на равных. У нас сейчас нет возможностей весомо поднять ставки, это худшее, что может быть в битве Давида и Голиафа.

Война входит, как минимум, в новый 5-6 месячный цикл, когда переговоры почти нереалистичны. Ведь через неделю стартуют главные переговоры этого года, а может и следующего: переговоры США-Китай.

Накануне этих переговоров американцы добились главного: Китай не смог создать прочную коалицию сателлитов, которые бы выступили единым (если хотите - гибридным) фронтом против США. Но и США не смогли создать ничего подобного. Мы имеем ситуацию, когда два гегемона выходят на переговоры, а их сателлиты стоят в стороне и смотрят, как все это может завершиться.

Эти переговоры будут о трех базовых вещах:

Не допустить прямого военного столкновения.

Попытаться договориться о новых правилах игры мировой торговли, которые в течение последних семи лет планомерно уничтожали США.

И кто и как будет контролировать Европу, как самый маржинальный рынок мира.

Что касается Тайваня и войны за него, то здесь до боевых действий явно далеко (точнее, их вероятность в ближайшие годы почти нулевая). По правилам игры и частично по Европе - здесь сплошное минное поле.

Но стороны вынуждены будут прийти к компромиссам. Это вряд ли произойдет быстро, но в течение следующих месяцев это, с большой долей вероятности, произойдет.

Что будет делать РФ в это время (кроме войны в Украине)?

- Будут пробовать создать проблему в третьей точке мира (повторить ситуацию с Сирией образца 2015 года). Правда, за последние четыре года они не смогли ничего подобного сделать.

- Будут продолжать пугать Европу, хотя никакого наземного вторжения в ближайшее время не будет априори (Европе принадлежит контрольный пакет акций в санкциях, а потому россиянам так важно, чтобы европейцы испугались).

- Будут пробовать вклиниться в переговоры США-Китай в качестве посредника, хотя они им не нужны, и максимум, что может добиться Кремль - стать частью фоновой повестки дня. Но это уже немало.

- Главный козырь россиян - арктический путь и лицензии для разработки месторождений редкоземельных металлов - на этом этапе не будут играть весомой роли. Путин, как собака на сене, будет держать их, как козырь, но воспользоваться им просто побоится (ведь создать трехсторонние СП между Китаем, США и Россией пока нереалистично).

Расчет Путина остается неизменным: фронт посыплется, Украина замерзнет, Европа испугается. И, как результат: Украина рухнет, он пригрозит Европе вторжением, Европа испугается и Россия снова станет третьим полюсом мира.

Надо понимать, что это - невозможно, но Путин, похоже, верит именно в такой сценарий. Это его мифотворчество, но это, похоже, его план. Поэтому имитация посредничества между США и Китаем ему нужна для реализации этого сценария. Главные недостатки (для России, конечно) этого сценария: ни Вашингтону, ни Пекину не нужна победа России (тем более, выход России в Одессу).

В этом контексте Украине просто необходимо думать, как мы будем участвовать в переговорах США-Китай, чтобы стать их необходимой частью (пока мы имеем лишь очень опосредованное европейское посредничество).

Но если полгода назад Европа имела стратегию в контексте переговоров по Украине и России, то сейчас этой стратегии нет (она не просматривается).

Идеальный сценарий для нас - на определенном этапе переговоров США-Китай стать частью этих переговоров и добиться совместного давления Китая и США на РФ. Пока так вопрос в Киеве никто, похоже, не ставит. Но если этого не произойдет в условные полгода, мы зайдем в еще один цикл войны, который продлится не менее года со всеми вытекающими последствиями. Остановить Путина могут только совместные усилия США и Китая. Трамп один не может этого сделать. К сожалению.