Она отметила, что действительно нужно для того артист мог представлять Украину на конкурсе.

Джамала отреагировала на скандал вокруг Национального отбора на "Евровидение" после того, как Оля Полякова призвала изменить действующие правила. Нынешняя музыкальная продюсерка высказала свое мнение по этому поводу.

По критериям отбора, артисты, которые после 2014 года ездили и выступали в России или на оккупированных украинских территориях, не имеют права представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение". В комментарии Радио Проминь Джамала отметила, что доверяет Суспільному, которое и заключило подобные правила, однако, добавила, что все же некоторые пункты стоит пересмотреть и усовершенствовать.

"Я полностью доверяю Суспільному в том, что касается правил и все такое прочее. Конечно, я думаю, что, возможно, эту формулировку надо немножко усовершенствовать. Она должна быть о позиции политической. Я не берусь формулировать именно правила за Суспільне, потому что отвечаю сугубо за музыку. Но возможно, можно кое-что пересмотреть", - сказала певица.

В то же время Джамала подчеркнула, что представитель от Украины на "Евровидении" должен иметь четкую гражданскую позицию.

"Возможно, надо немножко доработать, но представитель от Украины на конкурсе "Евровидение" должен иметь четкую позицию и действительно представлять, как бы это громко и пафосно не звучало, всю нашу страну", - заявила артистка.

К слову, Суспільне уже опубликовало официальный ответ на требование Оли Поляковой изменить правила Нацотбора.

