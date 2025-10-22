Синоптик Диденко прогнозирует усиление ветра в нризке областей, а с 24 числа в Украине еще и начнутся дожди.

В четверг, 23 октября, в Украине будет тепло, но в ряде областей усилится ветер, а с 24 числа начнутся дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер юго-восточный усилится до 10-14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины", - спрогнозировала она.

Днем температура составит +11...+16 градусов, а в Крыму разогреет до +18 градусов. Только на северо-востоке будет свежее, +7...+9 градусов.

Видео дня

Серьезные дожди маловероятны, говорит Наталка Диденко, только ночью и утром на Киевщине, Полтавщине, Черниговщине и Сумщине местами небольшие осадки.

"В течение 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами", - предупредила эксперт по погоде

Погода в Киеве

Ближайшей ночью и завтра утром местами в столице ожидается незначительный дождь, а днем уже будет без осадков. воздух в Киеве прогреется до теплых +14 градусов.

Погода в Украине меняется - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что после непродолжительного потепления в Украине снова ожидается ухудшение погоды.

По его словам, в ближайшие дни дневная температура повысится до +9...+15°, а на юге местами будет достигать +16...+20°. Однако уже после 24 октября в страну придет новая волна похолодания - появятся дожди, местами возможны ливни и грозы.

Кроме того, 24-25 октября прогнозируется усиление ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, что создаст ощущение еще большей прохлады.

