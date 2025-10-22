Канадские казарки известны тем, что нападают на людей, принимая их за "врагов".

В Канаде казарки нападают на людей, при этом не исключено, что эти птицы могут залетать на территорию Европы, в том числе и Украины.

Как рассказал "Телеграфу" соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, кандидат биологических наук Николай Роженко, теоретически нельзя исключать, что канадская казарка перелетит из Северной Америки в Европу. Хотя специалист отметил, что ему не известны такие случаи.

Наиболее агрессивны птицы весной, когда откладывают яйца. Как написало издание Ottawa Citizen, в этом году эти птицы "оккупировали" территорию военного городка на западе Оттавы, поэтому жителям даже выдали спецсредства для защиты от канадских казарок.

Канадская казарка: что известно

Размеры взрослой канадской казарки могут достигать 110 см, размах крыльев - 183 см, а масса до 6,5 кг. Эти водоплавающие птицы живут на берегах рек, водохранилищ, болот, но при этом они хорошо ходит по земле.

У казарки голова и шея черные с большими белыми пятнами по бокам головы, распространяющимися на щеку, подбородок и горло. Остальная окраска тела - серовато-бурая с волнистыми полосами на боках.

Почему казарка нападает на людей

Птицы становятся агрессивными в период гнездования. Нападают на людей преимущественно самцы, одиночные молодые особи, или те, которые выращивают потомство.

Перед нападением казарка предупреждает шипением, вытягиванием шеи и опусканием головы. При нападении птица может начать гнаться за "врагом", бить крыльями и клевать.

Ранее орнитолог объяснил, почему в Украину из российской тайги прилетели кедровки. Он отмечал, что в Киевской области заметили массовый прилет кедровок из российской тайги. По словам специалиста, это произошло из-за недостатка кормовой базы.

