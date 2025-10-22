В Канаде казарки нападают на людей, при этом не исключено, что эти птицы могут залетать на территорию Европы, в том числе и Украины.
Как рассказал "Телеграфу" соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, кандидат биологических наук Николай Роженко, теоретически нельзя исключать, что канадская казарка перелетит из Северной Америки в Европу. Хотя специалист отметил, что ему не известны такие случаи.
Наиболее агрессивны птицы весной, когда откладывают яйца. Как написало издание Ottawa Citizen, в этом году эти птицы "оккупировали" территорию военного городка на западе Оттавы, поэтому жителям даже выдали спецсредства для защиты от канадских казарок.
Канадская казарка: что известно
Размеры взрослой канадской казарки могут достигать 110 см, размах крыльев - 183 см, а масса до 6,5 кг. Эти водоплавающие птицы живут на берегах рек, водохранилищ, болот, но при этом они хорошо ходит по земле.
Почему казарка нападает на людей
Птицы становятся агрессивными в период гнездования. Нападают на людей преимущественно самцы, одиночные молодые особи, или те, которые выращивают потомство.
Перед нападением казарка предупреждает шипением, вытягиванием шеи и опусканием головы. При нападении птица может начать гнаться за "врагом", бить крыльями и клевать.
