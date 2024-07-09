Сообщается, что Италия закупит 24 истребителя Eurofighter Typhoon за 8,1 млрд долларов.

Цена современных истребителей четвертого поколения выросла до отметки, которую еще вчера почти невозможно было представить. Во всяком случае, такие выводы можно сделать на основе публикации Reuters.

Из нее следует, что Италия планирует потратить почти 7,5 млрд евро (8,1 млрд долларов) в течение следующих 11 лет на 24 новых истребителя Eurofighter Typhoon. Это означает, что один самолет обойдется в 312 млн евро (337 млн долларов).

Как пишет Defense Express, пока нет четкого понимания, что именно входит в заявленную сумму. Но даже с учетом вооружения к самолетам, стоимости обучения персонала и технической поддержки она все равно выглядит фантастической.

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Для сравнения, не так давно Румыния объявила о своих планах приобрести 32 истребителя пятого поколения F-35 по ориентировочной стоимости в 6,5 млрд долларов. А Чехия за 24 истребителя F-35A должна заплатить около 5,6 млрд долларов. Таким образом, один самолет будет стоить чехам 234 млн долларов.

Рынок боевой авиации: сегодня и завтра

Уже скоро на рынке истребителей могут появиться новые игроки. Речь, в частности, о новом турецком KAAN от Turkish Aerospace Industries (TAI), который совершил первый полет в этом году. Всего планируют построить 250-300 таких самолетов.

Кстати, ранее свою заинтересованность в новой турецкой разработке выразила Украина.

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