На разработку и производство этих истребителей были потрачены огромные суммы.

Истребители являются очень дорогой военной техникой и могут стоить десятки миллионов долларов. Тем не менее даже среди них есть свои рекордсмены.

В WION назвали 7 самых дорогих истребителей в истории. На их разработку и производство было затрачено огромное количество средств.

7 самых дорогих истребителей в истории

МиГ-31

Видео дня

Российский истребитель МиГ-31, который оккупанты регулярно используют во время воздушных атак по Украине, является одним из самых дорогих в истории. В издании отметили, что этот самолет дешевле многих своих конкурентов, но его производство все равно обходится очень дорого.

МиГ-31 способен развивать скорость 2,83 Маха (около 3467 км/ч) и оснащен современным радаром. Также этот истребитель является носителями ракет Х-47М2 "Кинжал" и Р-37.

Chengdu J-20

Китайский истребитель Chengdu J-20 является самой дорогой моделью на вооружении Пекина. Его стоимость оценивается в 110 миллионов долларов за единицу.

В издании поделились, что Chengdu J-20 является истребителем с использованием стелс-технологии. Он способен развивать скорость около 2 Маха (примерно 2450 км/ч).

Boeing F/A-18 Super Hornet

В издании рассказали, что стоимость американского Boeing F/A-18 Super Hornet оценивается в 67-73 миллиона долларов в зависимости от модификации истребителя. Он способен базироваться на авианосцах, которые используют ВМС США и другие военно-морские силы.

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Американский истребитель F-35 выпускается в различных версиях с 2011 года. В издании поделились, что стоимость одного самолета составляет около 109 миллионов долларов. Его программа в целом является самым дорогостоящим проектом в истории авиастроения, с ожидаемыми затратами на весь срок службы более 1,7 триллиона долларов.

Eurofighter Typhoon

Европейский истребитель Eurofighter Typhoon был введен в эксплуатацию в 2003 году. По данным издания, стоимость одного такого самолета составляет 117 миллионов долларов.

Этот истребитель предназначен для быстрого реагирования и ведения воздушного боя. В издании отметили, что его высокая цена обусловлена наличием современных радиолокационных и оружейных систем.

Dassault Rafale

Французский Dassault Rafale стоит около 125 миллионов долларов за один истребитель, рассказали в издании. Это многоцелевой самолет, используемый для обеспечения превосходства в воздухе и наземных атак. Он оснащен современной авионикой и может нести много видов вооружения.

Lockheed Martin F-22 Raptor

F-22 Raptor от Lockheed Martin оказался самым дорогим истребителем в истории. Стоимость одного самолета составляет 143 миллиона долларов, а производственные затраты достигают примерно 334 миллионов долларов за каждую единицу.

В издании добавили, что F-22 Raptor способен развивать скорость до 2,25 Маха (около 2756 км/ч) и славится своими стелс-способностями. По данным ВВС США, Вашингтон планируют эксплуатировать эти истребители до 2060 года.

Почему современные истребители больше не имеют прямых крыльев

Ранее в WION рассказали, почему на современных истребителях больше не встречаются прямые крылья, как на самолетах начала 1950-х годов. В издании объяснили, что все дело в аэродинамике.

Прямые крылья создают сильную подъемную силу на низких скоростях, что помогает при взлете и посадке. Тем не менее на очень высокой скорости они создают сильное сопротивление.

Исследования NASA доказали, что когда самолет приближается к скорости в 1 Мах, вдоль его крыльев образуются ударные волны. Если крылья загнуты назад и треугольные, воздушный поток перенаправляется, уменьшая сопротивление.

Вас также могут заинтересовать новости: