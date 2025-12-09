Испытания в Украине запланированы на январь-февраль следующего года.

Чешская компания LPP разработала новую дальнобойную крылатую ракету Narwhal, и сейчас она проходит испытания. Для завершающего этапа испытаний ракеты планируют передать Украине для проверки в боевых условиях против россиян. Как сообщает издание Aktualne, первое боевое применение запланировано на январь-февраль 2026 года. После этого уже в марте планируется развертывание серийного производства в Чехии.

Как отмечают аналитики Defense Express, ракета Narwhal способна наносить удары на дальность до 680 км, - достаточно, чтобы достать до Москвы и базы стратегических бомбардировщиков Энгельс.

Скорость ракеты составляет до 750 км/ч, а 120-килограммовой боевой части достаточно для поражения широкого спектра целей, отмечают аналитики. Так, для сравнения, у "Шахеда" боевая часть составляет 50-90 кг.

Видео дня

Ракета, кроме стандартного GPS и вероятно инерционной системы, имеет еще и визуальную навигацию, благодаря чему способна действовать даже в условиях отсутствия GPS из-за активной работы систем РЭБ.

Размеры Narwhal составляют 4 метра в длину и 2,6 метра в ширину, а общая масса 260 кг. Ее запуск может происходить несколькими способами: катапультой, со взлетно-посадочной полосы или дороги на тележке, а также с помощью твердотопливного ракетного ускорителя.

При этом аналитики отмечают, что по сравнению с американскими дальнобойными ракетами Barracuda 500M, по большинству своих характеристик Narwhal значительно выигрывает, в частности, в массе боевой части (45-85 кг у Barracuda), системах наведения и частично дальности (вероятно 500 и 900 км в зависимости от массы БЧ у Barracuda).

В то же время основное преимущество Barracuda 500M - это ее стоимость, которая составляет всего 216,5 тысяч долларов, а у Narwhal она до сих пор не объявлена, но вряд ли будет меньше.

Ракеты для Украины

Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун высказывал мнение, что появление ракет Tomahawk в ВСУ стало бы маркером интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО. В то же время Трамп ранее отказал Украине в передаче этих ракет.

Также авиаэксперт Валерий Романенко отмечал, что в случае передачи США Украине ракет Barracuda с дальностью до 900 км это станет для ВСУ большой поддержкой. самый существенный недостаток Barracuda - отсутствие серийного производства: ракеты пока не стоят на вооружении США и выпускаются только по заказам.

Вас также могут заинтересовать новости: