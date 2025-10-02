У этих ракет дальность полета до 900 км и они не требуют особых условий для запуска.

В случае передачи США Украине ракет Barracuda это станет для ВСУ большой поддержкой.

Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Радио NV. По его словам, есть более эффективные ракеты для истребителей F-16, но Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500 являются "семейством крайне дешевых и примитивных ракет, которые едва ли не штамповкой изготавливаются".

Романенко отметил, что из-за их дешевизны они могут выпускаться и использоваться массово. По его словам, максимальная дальность этих ракет до 900 км, что довольно прилично.

Он добавил, что эти ракеты можно запускать и с транспортного Ан-26, приспособив его в 150-200 км от линии фронта. По его словам, этот самолет таких ракет может взять много.

"Если мы получим эти ракеты, то это будет очень серьезная помощь. Но пока никаких ракет воздух-земля от США даже через союзников мы не получили. Только крылатые бомбы, которые способны в наших условиях поражать цели максимально на расстоянии 20 км в глубине фронта", - отметил Романенко.

Ракеты Томагавк для Украины

Как сообщал УНИАН, США не исключают возможности передачи Украине крылатых ракет Томагавк. Также речь идет и о новом семействе "ракето-дронов" Barracuda от компании Anduril.

Отмечалось, что самый существенный недостаток Barracuda - отсутствие серийного производства: ракеты пока не стоят на вооружении США и выпускаются только по заказам.

