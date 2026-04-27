Эксперт объяснил, какие возможности открылись после оснащения Ан-28 дронами-перехватчиками

Следующим шагом может стать автоматизация этого процесса, отметил эксперт.

Украина расширила возможности по сбиванию российских дронов, установив БПЛА-перехватчики на самолет Ан-28. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV.

"Этот тип самолета позволяет использовать другие средства поражения. Активно он использовался с пушками, которые работают по "Шахедам". Это дополнительное орудие, которое используется в виде классического подхода, то есть средства поражения класса воздух-воздух. То есть мы говорим о том, что наши дроны-перехватчики уже не только работают с земли, но и могут работать из-под крыла воздушного судна", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что благодаря этому Силы обороны, в частности, могут расширить сектор действия дронов-перехватчиков, а также сократить время выполнения боевой задачи.

"Плюс качественная связь, которую обеспечивает радиогоризонт для противодействия. Следующим шагом хотелось бы уже увидеть автоматизацию этого процесса. Когда штурман или второй пилот, увидев воздушную цель у себя на планшете, отмечает ее, и дальше дрон уже автоматически выполняет задачу. Это то, куда мы должны двигаться, потому что колоссальная нехватка личного состава вынуждает нас двигаться в направлении автоматизации этих процессов", - отметил эксперт.

Украинские БПЛА P1-SUN: что известно

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что с начала 2026 года дроны P1-SUN уже сбили более 3000 "Шахидов" России. Отмечается, что средняя стоимость такого средства ПВО - около 3 тысяч долларов. И это позволяет Украине перехватывать около 90% российских беспилотников.

Как отметил эксперт Defense Express Иван Киричевский, Ан-28 позволяет нести под своим крылом 6 таких БПЛА. По его словам, Украина стала первой страной, которая превратила легкомоторные самолеты в носители беспилотников, и такое решение предполагает серийное использование.

