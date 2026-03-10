Украина вернула титановые месторождения Фирташа и готовит новые аукционы на недра, - Свириденко

Стратегические природные активы вернулись в собственность государства.

Три месторождения титановых руд – Малышевское в Днепропетровской области, а также Валки-Гацковское и Межиречное в Житомирской области – вернулись в государственную собственность. Специальные разрешения на их использование были приостановлены с учетом примененных санкций к конечному бенефициарному владельцу Дмитрию Фирташу.

Премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале сообщила, что объекты открыты для инвестиций со стороны новых владельцев, которые предложат лучшие условия на аукционных торгах.

"Кабинет Министров Украины отнес эти месторождения к перечню участков недр, специальные разрешения на которые могут предоставляться через прозрачные электронные аукционы. Это открывает возможность для привлечения добросовестных инвесторов и развития добычи на конкурентных и открытых условиях", – говорится в сообщении.

В то же время продолжается проверка еще 38 объектов на предмет соответствия выданных на них разрешений необходимым нормам.

"Государственная служба геологии и недр Украины проводит проверку так называемых "спящих" специальных разрешений на пользование стратегическими полезными ископаемыми. Всего речь идет о 38 спецразрешениях. В ближайшее время ожидаем результаты этой работы", – сообщает глава правительства.

В середине января в Украине впервые определили победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции. Речь идет об участке "Добра" в Кировоградской области. Минимальный объем капитальных инвестиций в месторождение составит 179 млн долларов.

Ранее стало известно о планах правительства рассекретить данные об урановой руде, что позволит объявить конкурсы на разработку соответствующих месторождений.

