Страны НАТО хотят расширить сеть подземных трубопроводов времен холодной войны, - Bloomberg

Некоторые государства опасаются, что они могут стать более уязвимыми к потенциальному дефициту топлива.

Страны Восточной Европы вновь настаивают на расширении сети подземных топливных трубопроводов НАТО, которые были построены еще во времена холодной войны, в случае военного конфликта. Об этом сообщили осведомленные в этом вопросе лица для Bloomberg.

В частности, Польша и Румыния уже давно заявляют, что они должны иметь доступ к трубопроводной системе НАТО, которая обеспечивает западные войска во время боевых действий и в настоящее время простирается на восток не дальше Германии.

По словам источников, инициатива по расширению сети длиной 10 тысяч километров приобрела новую актуальность перед саммитом Организации Североатлантического договора в Анкаре в июле.

Один из собеседников издания подчеркнул, что, учитывая войну в Иране, некоторые государства опасаются, что они могут стать более уязвимыми к потенциальному дефициту топлива, если этот конфликт обострится.

Как отметили в НАТО, разветвленная сеть, которая объединяет системы хранения и распределения, в настоящее время охватывает 12 стран альянса, соединяя военные авиабазы, гражданские аэропорты, склады, а также насосные станции, нефтеперерабатывающие заводы и станции загрузки грузовиков и железнодорожных вагонов.

Эта сеть предназначена для удовлетворения внезапного роста спроса на топливо, в частности для воздушных перевозок и дозаправки в воздухе.

"Необходимость решения этого вопроса становится все более актуальной, поскольку не видно конца полномасштабного вторжения России в Украину, которое только что вступило в пятый год. Некоторые западные разведывательные службы предупредили, что Москва может в следующий раз атаковать НАТО, хотя президент Владимир Путин неоднократно отвергал такой сценарий как "полную ерунду", - напомнили в Bloomberg.

В то же время представитель альянса подчеркнул, что союзники пообещали обеспечить военным силам надежные поставки энергоносителей, включая топливо, чтобы гарантировать сохранение сильной коллективной позиции альянса в области сдерживания и обороны.

В свою очередь, предварительный анализ показал, что расширение сети восточного фланга может стоить около 21 млрд евро и занять до 25 лет, сказал один из собеседников.

"Сейчас основное внимание уделяется двум направлениям, чтобы сделать концепцию более реалистичной с целью объявления новых планов во время саммита в Анкаре", - цитирует Bloomberg свой источник.

Также осведомленное в этом вопросе лицо добавило, что расширение восточной ветки, известной как Центральноевропейская трубопроводная система, до Польши, по оценкам, будет стоить 5,5 млрд евро, а другой проект, направленный на соединение Греции, Болгарии и Румынии, может стоить около 6 млрд евро.

Угроза войны для НАТО - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовя плацдарм для будущей войны. По данным литовской разведки, в случае снятия санкций Россия будет готова к "широкомасштабному военному конфликту" с НАТО через шесть лет.

Кроме того, журналисты пишут, что Россия, скорее всего, создаст не только армию на 30-50% больше, чем она имела до войны, но и достаточно современную.

В то же время выдающаяся ученый из Королевского колледжа Лондона Елена Гроссфельд считает, что Россия может массово использовать экзотические яды в войне с НАТО. По ее мнению, постоянные убийства российских оппозиционеров и перебежчиков однажды могут превратиться в химические атаки на войска НАТО.

"Я не верю, что в случае полномасштабной войны с НАТО Россия будет обращать внимание на конвенции, которые она неоднократно игнорировала ранее. В случае войны с НАТО развертывание Россией химического оружия может стать взрывоопасным", - предупредила Гроссфельд.

