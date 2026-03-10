Европейский парламент наградил "политических тяжеловесов" континента и мировых звезд за вклад в ценности Евросоюза.

Европейский парламент во вторник чествовал ряд политических тяжеловесов со всего континента, а также ирландскую рок-группу U2. Европейский орден "За заслуги", вручаемый в этом году впервые для признания людей, внесших вклад в ценности ЕС, имеет три восходящие степени: Член ордена, Почетный член ордена и Выдающийся член ордена.

Президент Украины Владимир Зеленский, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Польши Лех Валенса получили высшую степень отличия, пишет Politico. Среди награжденных второй по значимости наградой были президент Молдовы Майя Санду, государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин и бывший президент Финляндии Саули Ниинистё.

Сообщается, что в категории "Член ордена" отмечены греческая звезда баскетбола Яннис Адетокунбо; Хосе Андрес, основатель неправительственной организации World Central Kitchen; и четверо участников группы U2. Боно, известный своей деятельностью по борьбе с бедностью и филантропией, долгое время выражал поддержку ЕС, даже размахивая флагом блока на концертах. В своей речи в 2018 году он предупредил, что союз находится под угрозой, и призвал к его защите.

Меркель, занимавшая пост канцлера с 2005 по 2021 год, удостоилась похвалы за свое непоколебимое лидерство, особенно во время первого срока президента США Дональда Трампа.

Однако в последние годы ее наследие подверглось тщательному пересмотру из-за возросшей зависимости Германии от российского газа в период ее пребывания у власти, при этом критика усилилась особенно после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Когда президент парламента Роберта Метсола упомянула, что Меркель удостоена награды, это вызвало громкий хор неодобрительных возгласов.

Мартин Ширдеван, сопредседатель группы "Левые" в парламенте, заявил о решении наградить Меркель: "Вознаграждение руки, которая навязывала сокращение социальных расходов, углубляла неравенство и экспортировала политику жесткой экономии из Германии в Грецию, – не самый лучший выбор для награды".

Другие новости об Ангеле Меркель

Ранее УНИАН сообщал, что Меркель просила Украину не сопротивляться во время захвата Крыма. Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Литвы в своей книге рассказал, что во время оккупации Крыма он находился в Киеве и имел встречу с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Турчинов якобы объяснил отсутствие сопротивления тем, что это произошло "по просьбе Меркель в телефонном разговоре".

Меркель объяснила свои слова о "виновных" в войне в Украине. Ранее она заявляла, что за начало войны РФ против Украины якобы ответственны Польша и страны Балтии. Но впоследствии политик объяснила, что смысл ее заявления исказили.

