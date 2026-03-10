Армия РФ продвинулась возле одного из сел в Донецкой области, - DeepState

Речь идет о Поддубном Волновахского района.

Российские оккупанты продвинулись вблизи одного из сел в Донецкой области. Об этом сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState, который также приводит некоторые уточнения относительно другого населенного пункта.

"Враг продвинулся вблизи Поддубного. Уточнено участок вблизи Часового Яра", - говорится в сообщении.

Продвижение россиян в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в DeepState заявили, что Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле населенного пункта Толстое Донецкой области. Украинским военным удалось уничтожить позиции врага по трассе из Поддубного на Искру.

В декабре проект сообщил уже об успехе российских войск в Донецкой области - они захватили село Толстое.

Уже в марте Александр Комаренко, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, отметил, что Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на юге, и им уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

По его словам, во время весенней кампании приоритетными направлениями для россиян останутся Покровское, Александровское и Запорожское направления.

