Россияне сообщили, что за сутки сбили более 750 украинских дронов.

Массированные запуски дронов вглубь территории России психологически давят на россиян, но нужно повышать коэффициент точности этих дронов, сказал в эфире Radio NV председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

В частности, он прокомментировал российские заявления о якобы сбитых 754 украинских дронах: "Россия всегда планировала тысячу дронов, но здесь небольшой нюанс: планировали, и вот к этой цифре приблизились".

По его мнению, 754 дрона – это российская фиксация, а информацию о том, сколько на самом деле было запущено беспилотников, могут дать только Силы обороны Украины. Часть украинских дронов достигла результатов после запуска, возможно – часть дронов не выполнила задачу по техническим вопросам.

Видео дня

Массированный запуск дронов должен становиться системным

Он выразил надежду, что теперь у Сил обороны Украины будет возможность запускать до тысячи дронов не разово, а циклически или системно.

"Системно, это когда каждый день или через день можно запускать тысячу дронов. Или 800. А циклично, когда раз в две недели запускаем 800-1000 дронов, а в другие дни – 200-300. Надеюсь, что наступит период циклических ударов, которые перерастут в системные", – отметил Тимочко.

По его убеждению, запуск 754 дронов – это очень хороший показатель.

По его словам, чтобы запустить такое количество дронов, нужно привлечь большое количество личного состава. Дроны перед запуском нужно подготовить, поставить на пусковые платформы, затем управлять и корректировать их движение, определять цели, нужно командовать всеми операторами и следить за процессом и т.д.

"Если в таком количестве дроны вылетают, то значит есть возможность иметь в наличии такое количество пусковых, и есть большое количество подготовленных специалистов, которые могут быть одновременно задействованы", – добавил эксперт.

Запуск украинских дронов психологически давит на россиян

Он отметил, что кроме массовости нужна результативность.

"Массовость - это хорошо. Это психологически давит на россиян. Сейчас будет стоять вопрос, чтобы коэффициент полезного действия тоже масштабировался... Чтобы хотя бы на треть были более результативными наши пуски по вражеской территории, чем они имеют по отношению к нам. Условно говоря, если у них результативность 15-20%, то если у нас будет 30% и более, тогда мы понимаем, как это будет больно для россиян", - подчеркнул Тимочко.

По его мнению, можно говорить, что по паритетности беспилотников Украина выходит на один уровень с РФ.

"Это хорошая заявка, особенно сейчас, когда союзники-партнеры очень сильно присматриваются к нашим дронам, не только дронам-перехватчикам, но и дронам DeepStrike", - добавил Тимочко.

Он добавил, что украинские специалисты уже помогают союзникам на Ближнем Востоке и параллельно организуют масштабные пуски дронов вглубь России.

Россияне сделали рекламу для украинских дронов

"Мы не снижаем потенциал, но и можем его параллельно в Украине наращивать и показывать. Это очень хороший момент. Не знаю, осознавали ли это россияне, когда называли эту цифру. Или же кто-то из их генералов хотел получить медальку за успешность сбивания таких беспилотников. Но на международной арене они нам сделали прекрасную рекламу за их деньги. Будем надеяться, что это по достоинству оценят и союзники, и партнеры, и у нас в Украине", - отметил Тимочко.

Масштабная атака по России - что известно

По данным российских СМИ от 9 марта, за сутки российским силам противовоздушной обороны удалось сбить более 754 украинских дронов.

Как сообщал УНИАН, тактика глубоких ударов (Deep Strike) по территории России стала одной из ключевых особенностей ведения войны в прошлом 2025 году. Силы обороны Украины поразили 719 целей на территории РФ. Суммарный прямой ущерб от этих атак оценивается более чем в 15 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: