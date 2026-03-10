Неделю не разряжаются: 4 модели смарт-часов с большей автономностью, чем Apple Watch 11

Хотя Apple прокачала автономность 11-й серии до 24 часов, этот показатель по‑прежнему уступает многим конкурирующим моделям.

Apple Watch Series 11 остаются эталонным выбором для владельцев iPhone в 2026 году. Они удобны, красивы и оснащены всеми необходимыми функциями для здоровья и фитнеса. Тем не менее, их батарея держится всего 24 часа в обычном режиме и 72 часов в режиме экономии.

Для тех, кто не хочет заряжать часы каждый день, есть более автономные альтернативы, пишет BGR.

Одной из таких моделей является OnePlus Watch 3. Эти часы могут работать до пяти дней при обычном использовании и до 16 дней в режиме экономии.

Они оснащены архитектурой с двумя процессорами и двумя ОС, что помогает экономить батарею, а также поддерживают более 100 спортивных режимов и измерение пульса, кислорода в крови и температуры кожи. Корпус из стали и титана с качественным OLED‑экраном делает их стильными и долговечными.

Если хочется еще больше автономности, стоит обратить внимание на Garmin Venu 4. Эти часы держат батарею до 10-12 дней в зависимости от размера корпуса. Дисплей AMOLED и встроенный LED‑фонарик делают их удобными для тренировок и повседневного использования.

Garmin Venu 4 отслеживают все основные показатели здоровья и совместимы как с Android, так и с iOS.

Для поклонников Apple есть вариант с Apple Watch Ultra 3. Эти часы имеют почти вдвое большую батарею по сравнению с Series 11, и в обычном режиме способны работать до трех дней.

Apple Ultra 3 оснащены титановым корпусом, GPS с двумя частотами, сотовой связью и множеством датчиков здоровья, включая пульс, кислород и ЭКГ. Это оптимальный выбор для тех, кто хочет максимальную функциональность и долговечность в экосистеме Apple.

Для владельцев Android стоит рассмотреть Galaxy Watch Ultra. Они могут работать до 60 часов по заявлению производителя, а в реальных условиях около 48 часов.

Яркий OLED-экран, широкий набор фитнес‑функций и поддержка сотовой связи делают их удобным выбором для активных пользователей, особенно для владельцев устройств Samsung.

Ранее эксперты назвали 4 модели смарт-часов, которые не стоят своих денег в 2026 году. Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, плохая автономность или просто неудачное соотношение цены-возможностей.

В 2025 году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

