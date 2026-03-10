Многие украинцы будут вынуждены работать до 70–75 лет, - экономист

В условиях дефицита рабочей силы экономика будет вынуждена адаптироваться

В Украине из-за демографических потерь, войны и трудовой миграции все больше людей будут вынуждены работать до 70–75 лет, ведь пенсионных выплат может не хватить для жизни. Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в интервью The Page.

По его словам, Украина уже сталкивается с высокой преждевременной смертностью среди мужчин, а полномасштабная война только усилила эту тенденцию.

"Украинцев ждет работа до 70–75 лет. Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не хватит", – сказал экономист.

Еще одним фактором структурных изменений на рынке труда Вышлинский назвал отъезд образованных женщин среднего возраста за границу. Из-за этого компаниям становится сложнее находить работников на административные и офисные должности, а часть функций, которые ранее выполняли вспомогательные сотрудники, теперь приходится брать на себя высококвалифицированным специалистам.

Он отметил, что в условиях дефицита рабочей силы экономика будет вынуждена адаптироваться несколькими способами.

"Во-первых, будет расти автоматизация и механизация производства. Мы это видим уже сейчас: когда нет мужчин, бизнес вынужден ставить роботизированные линии на сортировочных центрах или производствах. Это выглядит даже дешевле, несмотря на все риски. Но здесь возникает вопрос инвестиций – без них переоснащение невозможно", – сказал Вышлинский.

Примером такой трансформации эксперт называет промышленное растениеводство, где для производства того же количества продукции требуется все меньше людей.

Также директор ЦЕС отметил, что Украине придется менять миграционную политику. По его словам, распространенный страх, что мигранты "заберут рабочие места", только иллюзия, ведь на многие вакансии просто нет украинских работников. В то же время привлечение иностранной рабочей силы может сопровождаться новыми социальными и культурными вызовами.

Директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи Элла Либанова считает, что потери Украины в результате войны составляют 10 миллионов человек. По ее словам, в эту цифру вложены не только необратимые потери, но и количество тех, кто эмигрировал.

Также она рассказала, что в Украине начался "серебряный век" экономики, потому что работодатели поняли, что им нужны люди старше 50 лет.

