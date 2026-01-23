Чехия не разрешила продажу самолетов L-159 Украине: производитель нашел альтернативу

После того, как власти Чехии отказали Украине в продаже самолетов L-159, компания-производитель Aero Vodochody планирует предложить Киеву альтернативу.
Речь идет о самолетах L-39 Skyfox, пишет "Радио Прага". Отмечается, что этот самолет будет дешевле в эксплуатации по сравнению с L-159. Кроме того, он подходит для обучения, выполнения легких боевых миссий и операций против дронов.
"Компания уже поставила самолеты Skyfox во Вьетнам и поставляет их в Венгрию и чешскую государственную компанию LOM Praha, одновременно ища новые контракты в Африке", – говорится в материале.
Что известно о самолетах L-39 Skyfox
По данным из открытых источников, самолет L-39 Skyfox может развивать скорость до 900 км/ч (на высоте 6 000 м).
Дальность полета составляет 2 590 км. Длина борта – 11,83 м, а размах крыла – 9,37 м.
Экипаж самолета состоит из двух человек.
Оружие для Украины: другие новости
Норвегия сообщила, что передала Украине значительное количество ракет для противовоздушной обороны. Речь идет о снарядах к системам ПВО NASAMS.
Украина приостановила заказ немецких дронов HX-2. Во время испытаний обнаружили слабые места системы, что повлияло на решение о дальнейшем заказе. СМИ сообщают, что только 25% HX-2 смогли успешно взлететь во время испытаний в 14-м полку ВСУ.