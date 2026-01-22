Лучшее противодействие 'Шахедам': эксперт пояснил, как чешские истребители усилят ПВО

Легкие штурмовые самолеты L-159 из Чехии лучше полноценных истребителей подходят для борьбы с ударными дронами.

Учебно-боевые легкие штурмовые самолеты L-159, которые Украина может купить в Чехии, являются одним из лучших решений для сбивания вражеских дронов и имеют несколько преимуществ перед "полноценными" истребителями. Об этом рассказал соучредитель одесской волонтерской группы "Технари" Геннадий Сульдин, пишет Радио Свобода.

Он пояснил, что ключевой проблемой реактивных истребителей является слишком высокая скорость сваливания. Они не могут стабильно летать медленнее 380–400 км/ч. В результате истребитель вынужден быстро сближаться с "шахедом", который летит со скоростью 210–220 км/ч. Поэтому время на прицельный огонь минимально, а стрелять приходится с опасной дистанции, рискуя попасть под обломки и продукты взрыва.

Эксперт добавил, что L-159 имеет скорость сваливания около 185 км/ч. Это означает, что "при скорости "шахеда" 210 км/ч самолет может спокойно держаться "на хвосте"; сближаться безопасно; методично уничтожать цель".

Видео дня

Также штурмовые самолеты имеют оптимальное вооружение против "Шахедов". Они имеют авиационную пушку ГШ-23Л (23 мм). "Это советское, отработанное решение 60-70-х годов, лишенное "детских болезней", - отметил эксперт. Он добавил, что эффективная дальность составляет около 400 метров. А на этой дистанции, по его словам, пилот успеет безопасно отклониться в случае взрыва цели. Поэтому "стрельба фактически превращается в "тир".

Он напомнил, что L-159 разработан после распада Варшавского договора. "Это глубоко модернизированный самолет, в котором улучшены авионика, связь, системы навигации, боевые возможности. Можно с большой вероятностью предположить, что самолеты сразу будут передаваться с тепловизионными станциями; с модернизированными средствами связи; потенциально – с бортовым радаром (у чехов такие решения уже существовали)", - добавил он.

Также эксперт подчеркнул, что эксплуатация L-159 относительно дешевая, самолет неприхотлив в обслуживании. "Но нужно учесть взгляд в ближайшее будущее: ведь в ближайшее время в РФ появятся реактивные ударные БПЛА. Они уже проходят финальные испытания (условный "Герань-5"). Здесь Super Tucano уже не работает, потому что турбовинтовые самолеты не способны эффективно перехватывать цели со скоростью до 600 км/ч. Против реактивных БПЛА и малогабаритных крылатых ракет они принципиально не подходят", - сказал Сульдин.

Он считает, что L-159 должен справиться с перехватом целей со скоростью до 600 км/ч. При этом появляется возможность "дешево уничтожать цели пушкой (самый экономный вариант) или применять ракеты воздух-воздух". Эксперт подчеркнул, что L-159 может нести AIM-9 Sidewinder различных модификаций (стандарт НАТО) и после адаптации модернизированные советские Р-60М. И это, по его мнению, расширяет эффективную зону поражения с 300–400 метров для авиационной пушки до как минимум 3,5–4 километров.

Он делает вывод, что L-159 будет эффективен как против "Шахедов", так и против реактивных БПЛА, а также способен бороться с малогабаритными крылатыми ракетами. Кроме того, он дешев в эксплуатации и гибок в модернизации.

Самолеты L-159 – что о них известно

Aero L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft, "Перспективный легкий боевой самолет") с 1997 года производится в Чехии компанией Aero Vodochody. Это развитие концепции популярных в советское время учебно-тренировочных самолетов L-39/59 "Альбатрос", которые выпускались с конца 60-х годов прошлого века и экспортировались Чехословакией в десятки стран мира. Преимущественно это были государства-члены Варшавского договора, включая СССР, и дружественные Союзу страны, где самолет использовался в основном для обучения пилотов "больших" реактивных истребителей.

За все время Aero Vodochody произвела более 70 единиц L-159. На вооружении чешской армии сейчас находится 24 таких машины. Стоимость одного L-159 в 2012 году составляла 10-12 миллионов долларов без учета инфляции, тогда как даже 30-35-летний истребитель F-16 может обойтись как минимум в 30-35 миллионов.

Передача L-159 - последние новости

Напомним, что президент Чехии Петр Павел выступает за передачу Украине чешских учебных истребителей. Хотя правительство страны отрицает это, объясняя, что армия страны планирует использовать эти самолеты до 2040 года.

Вас также могут заинтересовать новости: