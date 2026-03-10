Секрет детского смеха: ученые объяснили, почему младенцы хохочут до того, как заговорят

Пока родители радуются забавным гримасам, мозг ребенка проводит глубокий анализ окружающего мира.

Нет ничего лучше, чем стать свидетелем первого смеха младенца: этого булькающего утробного хохота, который они издают в ответ на игру в "ку-ку", забавную рожицу или во время игр. Однако, возможно, еще более волшебным является тот факт, что они взрываются смехом задолго до того, как произнесут хотя бы одно членораздельное слово.

Тем не менее, детский смех – это далеко не просто шум или милота ради самой милоты. На самом деле исследователи сходятся во мнении, что смех младенцев предлагает нам сложное окно в человеческое социальное познание, пишет Forbes. И, как показывают недавние научные данные, он даже определяет то, как взрослые находят контакт, сопереживают и поддерживают отношения на протяжении всей жизни.

Почему смех появляется раньше языка

Большинство младенцев начинают смеяться примерно в возрасте трех-четырех месяцев, что происходит задолго до того, как среднестатистический ребенок произносит свои первые слова (обычно в период от 10 до 15 месяцев).

Видео дня

Согласно лонгитюдному исследованию 2015 года, опубликованному в Journal of Experimental Child Psychology, совсем маленькие дети – даже в возрасте пяти месяцев – отвечают улыбкой или смехом на абсурдное поведение или неожиданные события. Это указывает на то, что они уже интерпретируют тонкие аспекты окружающего их мира.

Однако различие между смехом как простой реакцией и смехом как социальным сигналом проявляется в младенчестве быстро. Лонгитюдное исследование 2017 года из British Journal of Developmental Psychology было направлено на оценку восприятия юмора у младенцев в возрасте от 4 до 8 месяцев.

Исследователи измеряли улыбки и смех младенцев, показывая им "абсурдные" события (например, человека в клоунском носу, тыканье в ребенка с забавными звуками и т. д.) в противовес обычным событиям (например, чтение книги, питье из чашки и т. д.).

Примерно к пяти месяцам многие младенцы были способны самостоятельно оценивать события как смешные. Это означает, что они смеялись над чем-то глупым, даже если эмоциональные сигналы их родителей были нейтральными. Это демонстрирует раннее когнитивное взаимодействие с несоответствием, которое является фундаментальным элементом юмора.

В ходе дальнейших исследований 2019 года, опубликованных в Scientific Reports, было замечено, что пятимесячные младенцы различают смех друзей и смех незнакомцев. Когда им представляли записи людей, смеющихся вместе, младенцы тратили больше времени на прослушивание, если в этом смехе участвовали их друзья.

Это открытие является основополагающим: оно предполагает, что дети чувствительны к социальной принадлежности еще до того, как научатся говорить. Способность воспринимать качества отношений в смехе даже без языка намекает на то, что у людей развилась система обнаружения аффилиации (принадлежности), и смех является ее важной частью. Исследователи интерпретировали это как доказательство того, что младенцы "запрограммированы" определять социальные связи только по вокальным сигналам.

Для чего человеку нужен смех

Интересно, что ранний детский смех имеет акустическое сходство с тем, что мы слышим, когда приматы играют вместе, что служит ключом к пониманию того, насколько глубоки его эволюционные корни.

Исследование 2021 года, опубликованное в Biology Letters, проанализировало детский смех и обнаружило, что совсем маленькие младенцы смеются так же, как шимпанзе – со звуком, производимым как на вдохе, так и на выдохе. Затем, по мере взросления, их смех все больше смещается к паттернам, наблюдаемым у взрослых, поскольку он формируется под влиянием социального взаимодействия и обучения вокализации.

Этот эволюционный аспект подтверждает ключевой момент: смех служил механизмом сближения задолго до появления формального языка. Наши предки-приматы использовали игровые вокализации, чтобы подать сигнал о безопасности и социальной связи, а люди унаследовали и развили эту систему.

Примечательно, что исследование 2012 года из Infant Behavior and Development показало: младенцы, которые демонстрировали более высокий уровень улыбок и смеха во взаимодействии с родителями в возрасте от 3 до 6 месяцев, имели тенденцию к большей безопасности привязанности в 12 месяцев. Это показывает, что способы социального взаимодействия младенцев, даже через смех, могут отражать и влиять на качество их эмоциональных связей.

Это подтверждается многочисленными исследованиями привязанности у взрослых, показывающими, что юмор играет значительную роль в качестве отношений. Среди взрослых способность забавлять других и создавать общую радость связана с большей способностью к близости, доверию и воспринимаемой теплоте.

Почему детский смех важен для взрослой жизни

В совокупности все эти результаты показывают нам, что смех и юмор не являются бессмысленными дополнениями к человеческим отношениям. От младенчества до взрослости они необходимы для интерпретации социальных сигналов, накопления общего опыта и регулирования эмоций:

Разделенное внимание. Ранний смех часто возникает в контексте интерактивных игр между младенцами и родителями. Эти сценарии включают разделенное внимание, когда два или более человека обращаются к одному и тому же событию, что является основой для развития языка и социального обучения.

Ранний смех часто возникает в контексте интерактивных игр между младенцами и родителями. Эти сценарии включают разделенное внимание, когда два или более человека обращаются к одному и тому же событию, что является основой для развития языка и социального обучения. Эмоциональная регуляция. Совместный смех помогает младенцам регулировать свои эмоции, создавая позитивные аффективные состояния, которые укрепляют связь. В наших взрослых отношениях смех продолжает служить этой цели: он снижает напряжение, одновременно сигнализируя о безопасности.

Совместный смех помогает младенцам регулировать свои эмоции, создавая позитивные аффективные состояния, которые укрепляют связь. В наших взрослых отношениях смех продолжает служить этой цели: он снижает напряжение, одновременно сигнализируя о безопасности. Когнитивный и социальный рост. К пяти месяцам дети способны интерпретировать несоответствие – базовый компонент юмора. Это знаменует начало когнитивного взаимодействия с окружающей средой, предшественника более сложного социального познания. Как взрослые, мы знаем, что общий юмор отражает общность взглядов или способность "понимать" друг друга. Тот же самый основополагающий процесс начинается в младенчестве.

К пяти месяцам дети способны интерпретировать несоответствие – базовый компонент юмора. Это знаменует начало когнитивного взаимодействия с окружающей средой, предшественника более сложного социального познания. Как взрослые, мы знаем, что общий юмор отражает общность взглядов или способность "понимать" друг друга. Тот же самый основополагающий процесс начинается в младенчестве. Эволюционная преемственность. С эволюционной точки зрения смех предшествует языку и, вероятно, развился для поддержания сплоченности группы. Смех младенцев как сигнал привязанности отражает эту древнюю функцию и подчеркивает, почему юмор остается центральным элементом человеческой социальной жизни – от детских игр до званых ужинов для взрослых.

Тот факт, что дети смеются раньше, чем говорят, является фундаментальной подсказкой к тому, как люди эволюционировали, чтобы общаться и связываться друг с другом. И в те первые наполненные хихиканьем месяцы жизни младенцы делают гораздо больше, чем просто выражают восторг; они взаимодействуют с социальным миром способами, которые находят отклик на протяжении всей жизни.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили связь между количеством детей, старением и долголетием.

Вас также могут заинтересовать новости: