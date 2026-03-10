Доллар отошел от максимума, евро вырос: официальный курс валют на 11 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,04 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 11 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 33 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,87/43,90 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,10/51,12 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 10 марта вырос на 18 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,68 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 20 копеек и составлял 51,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,55 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 15 копеек и составлял 44,10 гривни за доллар, а курс евро подорожал сразу на 50 копеек и составлял 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,50 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: