В США создали 'бюджетную версию' Tomahawk: может ли Украина получить эти ракеты

Американская компания CoAspire продемонстрировала свою новую крылатую ракету RAACM-ER (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile – Extended Range). Как пишет Defense Express, ее уже сравнивают с Tomahawk из-за дальности полета свыше 1800 км.

Отмечается, что RAACM-ER технологически является более простым изделием по сравнению с Tomahawk. Эта крылатая ракета относится к новому классу ракет, который отличается прежде всего доступностью и массовостью.

Аналитики обратили внимание на то, что RAACM-ER имеет много отличий от базовой ракеты RAACM, несмотря на то, что они находятся в одной линейке. На самом деле они имеют разные тактико-технические характеристики и возможности.

Видео дня

В издании отметили, что пока неизвестно, сколько может стоить ракета типа RAACM-ER. По словам аналитиков, если ее стоимость превысит 1 млн долларов и будет приближаться скорее к Tomahawk, чем к их предыдущим версиям, то это фактически нивелирует все преимущества этого класса ракет.

Стоимость ракеты RAACM, вероятнее всего, составляет чуть более 200 тысяч долларов за единицу. Новые версии могут стоить значительно дороже.

Кроме того, аналитики добавили, что RAACM является результатом проекта ERAM. Это значит, что ракета в конечном итоге в значительных количествах будет поставляться Силам обороны Украины.

Однако пока неизвестно, получит ли Украина новые ракеты RAACM-ER. Неизвестными остаются их стоимость и то, когда они будут готовы к поставке, ведь речь идет о более сложном изделии.

RAACM-ER - что известно

Напомним, что ранее генеральный директор и владелец компании CoAspire Дуг Деннени рассказал журналисту TWZ Джейми Хантеру первые подробности о крылатой ракете RAACM-ER (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile – Extended Range).

Он поделился, что дальность новой версии ракеты превысит 1000 морских миль (более 1800 км), что сопоставимо с возможностями крылатых ракет типа Tomahawk.

Известно, что RAACM-ER создается в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition), ориентированной на разработку дешевых средств дальнего поражения, которые можно производить массово. Ключевой особенностью RAACM-ER является использование коммерческих компонентов и модульной архитектуры, что позволяет существенно снизить стоимость по сравнению с традиционными крылатыми ракетами.

Оригинальная ракета RAACM уже прошла летные испытания на борту самолета A-4, эксплуатируемого подрядчиком. Компания CoAspire в настоящее время работает по контракту с правительством США по производству RAACM, и это оружие находится в производстве на заводе компании в Манассасе, штат Вирджиния.

Вас также могут заинтересовать новости: