Специалисты надеются, что вскоре появятся фото трех вариантов "Нептуна" в одном ракурсе, чтобы ракеты можно было сравнить.

На Западе "насчитали" аж четыре версии украинской крылатой ракеты Р-360 "Нептун". Впрочем эксперты сомневаются, что это на самом деле так.

Как пишет Defense Express, после появления новой модификации ракеты, которую неофициально назвали "Пузатым Нептуном" из-за характерных изгибов корпуса, появились утверждения, что это уже четвертая версия "Нептуна", а не третья. В частности, военный аналитик H. I. Sutton предложил такую классификацию украинского ракетного семейства:

базовая Р-360, известная еще до 2021 года;

удлиненная версия "Нептун-МД", которую якобы впервые зафиксировали в июне 2024 года;

"Длинный Нептун", представленный в августе 2025-го;

новый "Пузатый Нептун".

Однако аналитики Defense Express считают такую интерпретацию неточной. По их мнению, так называемый "Нептун-МД", показанный на фотографии, на самом деле не новая ракета, а макет стандартной Р-360, который демонстрировали еще в 2019-2020 годах. Поэтому его датировка 2024 годом является ошибочной.

Так же некорректным считают и указание индекса "Пузатого Нептуна". Маркировка РК-360Л (вероятно, Р-360Л) соответствует "Длинному Нептуну" или "Нептуну-Д" - модификации, о которой уже официально сообщалось. На видео с киевской выставки видно, что эта ракета имеет фюзеляж переменного диаметра, но без дополнительных баков.

"Также, с максимальной долей вероятности, двигатель и диаметр хвостового отсека остался в "Длинном Нептуне" без изменений. Наоборот, это центральная часть фюзеляжа получила больший диаметр, примерно в 0,5 метра против 0,38 метра", - отмечают аналитики.

Итак, сейчас речь идет скорее о трех версиях ракеты:

Р-360 с дальностью до 280 км;

Р-360Л ("Нептун-Д", "Длинный Нептун") с дальностью около 1000 км;

"Пузатый Нептун" с дополнительными баками и ориентировочной дальностью около 500 км.

В латинизированной форме это можно обозначить как R-360, R-360M (Middle) и R-360L (Long).

Специалисты отмечают, что имеющиеся в открытом доступе фото трех версий ракеты сделаны с разных ракурсов, поэтому пока невозможно провести их точное сравнение. Однако не исключено, что в будущем появятся изображения трех вариантов "Нептуна" в одном ракурсе.

Украинские крылатые ракеты

Напомним, главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков рассказал, что ракетные комплексы "Нептун" и "Фламинго", которые друг друга дополняют, разрабатываются Украиной далеко не первый год. В частности, ракета Р-360 комплекса "Нептун" разрабатывается более 10 лет, а после начала широкомасштабного вторжения РФ модернизируется и развивается. По словам эксперта, только за последние два месяца появились еще две версии, которые отличаются визуально.

Люксиков подчеркнул, что "Нептун" является долговечной противокорабельной системой. Он добавил, что "Фламинго" имеет много отличий от этой системы.

"Фламинго" это ракета уже военного времени. Она создана по популярной в 50-60-х годах аэродинамической схеме на современных технологических возможностях, что упрощает ее производство. У нее есть свои плюсы и минусы", - пояснил эксперт.

